"Битимемося за кожне завтра": Зеленський звернувся до українців у річницю великої війни з РФ (відео)

Президент України згадав ранок 24 лютого, найдовшого дня в новітній історії України, та всі головні моменти протистояння агресору. Погрози Москви знищити всіх за 3 дні провалилися, у перемогу вірять майже 100% українців, заявив він.

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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні з нагоди річниці повномасштабної війни Росії з Україною згадав про ключові моменти протистояння агресору. Після року важких боїв віра українців у перемогу становила 95%.

"Рік тому цього дня з цього ж місця близько 7:00 ранку я звернувся до вас із короткою заявою всього на 67 секунд. У ній прозвучали дві найголовніші і тоді, і зараз речі — Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, готові до всього та переможемо всіх. Тому що ми — це Україна", — зауважив глава держави.

За словами президента, 24 лютого минулого року став найдовшим і найважчим днем у новітній історії України.

[ + – ] Зеленський подякував усім, завдяки кому продовжується український опір

"Ми прокинулися рано та з того часу не засинаємо. У когось був страх, у когось шок. Хтось не знав, що сказати, але всі відчували, що робити. На дорогах з'явилися затори, багато хто їхав за зброєю. Хтось стояв на кордоні, але багато хто — у військкомати й ТРо. Ми не підняли білий прапор, а стали захищати синьо-жовтий, не злякалися, не зламалися, не здалися, символом цього стали прикордонники з острова Зміїний і маршрут, яким вони відправили російський військовий корабель", — нагадав Зеленський, що відбулося на початку російського вторгнення.

Українська армія вистояла перші три дні, а сьогодні виповнився рівно рік із моменту початку великого спротиву, зазначив він.

"Ми билися та вигризали кожну добу. Ми вистояли на другий день, далі — на третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що через 72 години нас не існуватиме. Але ми вистояли й на четвертий день. А потім на четвертий день. А потім на п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно рік. І досі знаємо: кожного дня треба битися", — заявив президент.

Зеленський подякував усім, завдяки кому продовжується український опір.

"Це всі наші захисники. Збройні сили України. Сухопутні війська, наша піхота й танкісти. Повітряні та Військово-Морські сили. Артилерія, ППО, десантники, розвідники, прикордонники. ССО, СБУ, Нацгвардія, поліція, ТРо — всі наші сили безпеки й оборони. Завдяки вам стоїть Україна", — наголосив глава держави.

Зеленський виділив заслуги медиків, які рятували життя поранених бійців на передовій, робили операції під обстрілами та приймали пологи в бомбосховищах. А рятувальники та пожежники цілодобово витягували людей з-під завалів зруйнованих будівель.

Окрему подяку отримали українські дипломати, які вимагали нових санкцій проти Росії та визнання її державою-терористом.

Переломні моменти великої війни з Росією

Далі Зеленський згадав весняні атаки та воєнні злочини російських загарбників в українських містах.

"Нові атаки, нові рани, новий біль. Усі побачили сутність нашого ворога. Обстріли пологового будинку, драмтеатру в Маріуполі, Миколаївської ОДА, площі Свободи в Харкові, вокзалу в Краматорську. Побачили Бучу, Ірпінь, Бородянку. Весь світ ясно усвідомив, що насправді справі означає "російський світ". На що здатна Росія", — перерахував він.

Також світові вдалося побачити, на що здатна Україна та її нові герої.

"Захисники Києва, захисники "Азовсталі". Нові подвиги, які чинили цілі міста. Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка. Міста-герої. Столиці незламності. Нові символи", — сказав президент.

Далі, за словами українського лідера, були перші наступи, перші здобутки та звільнені території.

"Перша та не остання Чорнобаївка. Вигнання окупантів із Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Наша "Стугна". "Вільха". Наш "Нептун" і крейсер "Москва", що йде до дна. Перший "Рамштайн". І другий за всю історію ленд-ліз. Україна здивувала світ. Україна надихнула світ. Україна об'єднала світ. На доказ можна сказати тисячі слів, але досить кількох. Himars, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard", — зазначив він.

Під час звернення Зеленський дякував західним друзям України. Міжнародна антипутінська коаліція значно зросла.

Втрати України та контрнаступ ЗСУ

За рік повномасштабної війни, за словами Зеленського, кожен українець відчув втрати й поневіряння.

"Кожен когось втратив. Батька, сина, брата, маму, дочку, сестру. Кохану людину. Близького друга, колегу, сусіда, знайомого. Мої співчуття. Майже кожен телефон має хоча б один контакт, який більше ніколи не підніме трубку. Не відповість на SMS: "Ти як?". Щодня мільйони українців писали або ставили рідним і близьким це запитання. Щодня хтось не отримував відповіді. Щодня окупанти вбивали наших рідних і близьких", — зазначив Зеленський.

Україна не заспокоїться, поки російські вбивці не зазнають заслуженого покарання, акцентував він увагу.

"Вирок очевидний. Дев'ять років тому сусід став агресором. Рік тому агресор став катом, мародером і терористом. Ми не сумніваємося, що вони відповідатимуть. Ми не сумніваємося в тому, що на нас чекає перемога", — заявив він.

Серпень, за словами президента, став першим місяцем, коли загарбники не змогли взяти жодного українського міста. Погрози й ультиматуми щодо денацифікації змінилися жестами доброї волі, а ЗСУ відчули, що перемога неминуча.

Восени був контрнаступ — визволення Ізюма, Балаклії, Куп'янська, Лимана, частини Херсонської області й Херсона.

"Хочу зараз звернутися до тих, хто все ще чекає. До наших громадян у тимчасовій окупації. Україна не залишила вас, не забула та не відмовилася від вас. Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі. Ми боротимемося та повертатимемо кожного полоненого. І це все разом буде перемогою. Ми бачимо її навіть у темряві, попри постійні масовані ракетні удари та відключення електроенергії. Ми бачимо світло цієї перемоги", — сказав український лідер.

Нагадаємо, що Євросоюз 23 лютого в заяві до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримав "формулу миру" Зеленського. Нікому не можна вторгатися в сусідню країну, порушувати її суверенітет і територіальну цілісність, заявили політики.

До роковин вторгнення РФ в Україну Литва, Латвія, Естонія та Німеччина виставлять як експонати знищену російську військову техніку. Так європейцям покажуть, що танки ЗС РФ потраплять у ЄС через Україну лише у вигляді музейних експонатів.