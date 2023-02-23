"Ми не заспокоїмося": у ЄС висловилися про річницю повномасштабної війни в Україні
Лідери країн Європейської ради пообіцяли посилювати колективний тиск на Росію, аби вона припинила військову агресію проти України.
Країни Європейської ради випустили спільну заяву, присвячену роковинам повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, в якій засудили дії РФ і підтримали "формулу миру" президента Володимира Зеленського. Заява опублікована на офіційному сайті ЄС.
У публікації йдеться про те, що, вторгнувшись в Україну, Росія порушила Статут ООН, принципи ООН та цінності людства. Крім того, РФ відповідальна за безліч воєнних злочинів, зокрема, за удари по мирних жителях.
"Жодна країна не має права вторгатися в сусідню країну або порушувати її суверенітет та територіальну цілісність. Ця агресія є злочином проти миру", — заявили в ЄС.
У Європейській раді також повідомили про намір продовжувати підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно і наголосили, що українці мають право вільно обирати свою долю.
"Україна – частина нашої європейської родини. Українці висловили бажання майбутнього в Європейському Союзі, і ми визнали це, надавши Україні статусу країни-кандидата", — йдеться у заяві.
Європейські лідери пообіцяли надавати Україні допомогу у політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах, а також сприяти повоєнному відновленню країни.
З цією метою в ЄС мають намір використовувати заморожені та знерухомлені російські активи відповідно до міжнародного права та посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила агресію.
Крім того, у Європейській раді заявили, що підтримують "формулу миру" Володимира Зеленського, озвучену на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії 15 листопада 2022 року.
"Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо торжество України, повагу до міжнародного права, відновлення миру та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відновлення України та відновлення справедливості. До цього дня ми не заспокоїмося", — підсумували в Європейській раді.
Нагадаємо, що 21 лютого у ЄС повідомили про продовження санкцій проти Росії на рік. Обмежувальні заходи діятимуть до 24 лютого 2024 року.
Фокус також писав, що до роковин вторгнення РФ в Україну в чотирьох країнах Євросоюзу виставлять як експонати розбиту російську техніку. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Німеччину.
Ще ми писали про те, що згідно з опитуванням, яке проводить Національний демократичний інститут з 2 по 11 травня 2022 року, 90% українців хочуть, щоб країна до 2030 року стала членом ЄС.