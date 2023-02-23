"Мы не успокоимся": в ЕС высказались о годовщине полномасштабной войны в Украине

Лидеры стран Европейского совета пообещали усиливать коллективное давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины.

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Страны Европейского совета выпустили совместное заявление, приуроченное к годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, в котором осудили действия РФ и поддержали "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Заявление опубликовано на официальном сайте ЕС.

В публикации говорится, что, вторгшись в Украину, Россия нарушила Устав ООН, принципы ООН и ценности человечества. Кроме того, РФ ответственна за множество военных преступлений, в частности за удары по мирным жителям.

"Ни одна страна не имеет права вторгаться в соседнюю страну или нарушать ее суверенитет и территориальную целостность. Эта агрессия является преступлением против мира", — заявили в ЕС.

В Европейском совете также сообщили о намерении продолжать поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется и подчеркнули, что украинцы имеют право свободно выбирать свою судьбу.

"Украина – часть нашей европейской семьи. Украинцы выразили желание будущего в Европейском Союзе, и мы признали это, предоставив Украине статус страны-кандидата", — говорится в заявлении.

Европейские лидеры пообещали оказывать Украине помощь в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах, а также содействовать послевоенному восстановлению страны.

С этой целью в ЕС намерены использовать замороженные и обездвиженные российские активы в соответствии с международным правом и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию.

Кроме того, в Европейском совете заявили, что поддерживают "формулу мира" Владимира Зеленского, озвученную на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии 15 ноября 2022 года.

"Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим торжество Украины, уважение международного права, восстановление мира и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, восстановление Украины и восстановление справедливости. До этого дня мы не успокоимся", — заключили в Европейском совете.

Напомним, что 21 февраля в ЕС сообщили о продлении санкций против России на год. Ограничительные меры будут действовать до 24 февраля 2024 года.

Фокус также писал, что к годовщине вторжения РФ в Украину в четырех странах Евросоюза выставят в качестве экспонатов разбитую российскую технику. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Германии.

Еще мы писали о том, что согласно опросу, проводимого Национальным демократическим институтом со 2 по 11 мая 2022 года, 90% украинцев хотят, чтобы страна к 2030 году стала членом ЕС.