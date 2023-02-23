90% украинцев хотят, чтобы страна к 2030 году стала членом ЕС, — КМИС (инфографика)

Результаты опроса показали, что украинцы после вторжения РФ стали больше говорить по-украински и чаще донатить Вооруженным силам.

Related video

Украинцы оптимистично настроены относительно будущего Украины и стремятся, чтобы она стала частью Европейского союза. Такой вывод можно сделать из опроса, проводимого Национальным демократическим институтом со 2 по 11 мая 2022 года. Полевые работы взял на себя Киевский международный институт социологии (КМИС). Исследователи опросили в телефонных разговорах 2500 человек. Статистику опубликовал КМИС на своем сайте.

О будущем

У украинцев спросили, насколько им важно, чтобы Украина стала полноценно функционирующей демократией. Абсолютное большинство во всех регионах ответило однозначно — "очень". Если в декабре национальный показатель составлял 76%, то сейчас он составляет 94%.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

Настроения по поводу будущего Украины изменились еще сильнее. В 2021 году пессимистически настроенных украинцев было столько же, сколько и настроенных оптимистично – 9%. Сейчас верят в лучшее будущее 52% опрошенных людей, а отчаявшихся всего 2%.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

На первом месте среди причин оптимизма у украинцев победа. Догоняют лидера армия, люди, единство и вера.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

На вопрос, стремятся ли украинцы в ЕС, ответ также однозначен — да. Во всех регионах большинство хотело бы, чтобы к 2030 году Украина стала членом Европейского Союза. В западных, центральных и северных областях желают стать частью ЕС более 90% опрошенных, а в восточных и южных – более 80%.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

Относительно влияния России на будущее Украины большинство участников исследования также ответило одинаково. 88% из них уверены, что влияние негативное.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

О войне

Среди последствий войны и женщины, и мужчины больше всего выделили снижение дохода и ухудшение психического здоровья. О потере жилья во время интервью сообщила самая маленькая часть людей.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

Относительно того, как долго будет продолжаться война, мысли разошлись. Самый популярный ответ — "не знаю", также в лидеры в апреле выбилось мнение, что война закончится менее чем через 3 месяца. Меньше всего опрошенных верили, что война будет продолжаться еще более года.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

Жители западных областей страны не полагают, что в регионе начнутся военные действия. 70% считают такое развитие событий маловероятным. Больше всего переживают за безопасность в собственных домах жители востока и юга Украины.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

78% украинцев поделились, что после 24 февраля начали больше общаться на украинском и жертвовать деньги на нужды ВСУ. Также украинцы стали больше помогать другим: многие донатили, жертвовали личные вещи для других и присоединились к волонтерству.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

Об информации

Чаще украинцы читают новости в интернете — в соцсетях и мессенджерах. Также популярным источником информации является телевидение, которое женщины статистически выбирают чаще мужчин. Совсем отстает в рейтинге радио, из него черпают новости только 17% опрошенных.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

На вопрос, какой информации не хватает, большинство ответило "не знаю" или что всего достаточно. Однако 13% человек хотели бы видеть почаще новости с фронта.

[ + – ] Статистика, опубликованная КМИС Фото: КМИС

Напомним, 16 февраля Sky News опубликовали результаты опроса европейцев. Они показывают, что большинство граждан Европы верят в скорую победу Украины и считают наступление 24 февраля вторжением России в Европу в целом. Люди в ЕС уверены, что украинские воины сейчас защищают не только интересы собственной Родины, но и других стран.

12 февраля Фокус сообщал о результатах опроса thekuskt CNC. Около 90% украинцев готовы продолжать борьбу даже после ядерного удара РФ. Также подавляющее большинство считает необходимым вернуть все территории, оккупированные Россией еще до 24 февраля 2022 года.