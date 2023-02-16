61% европейцев убеждены, что Украина победит Путина на поле боя, — соцопрос

Опрос показал, что меньше всего в победу Украины верят граждане Германии, однако уровень поддержки остается высоким.

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Более половины жителей Европейского Союза считают, что Украине удастся раз и навсегда победить российскую агрессию. Об этом говорится в материале портала Sky News.

Проведенный компанией eupinions опрос показывает, что 61% граждан Европы верят в то, что война закончится победой Украины, и России придется смириться с поражением в ближайшее время.

[ + – ] Победит ли Украина в войне Фото: eupinions

Более того, около 68% опрошенных считают, что вторжение России было на Европу в целом, а не только на конкретную страну, поэтому нужно помочь ВСУ в борьбе с агрессором. Украина защищает ценности, которые близки европейским странам, как считают люди в ЕС.

[ + – ] Вторжение России в Украину это атака на всю Европу Фото: eupinions

Реже всего верят в победу Украины именно жители Германии. Среди опрошенных людей только 55% считают, что Украине удастся победить Россию в этом противостоянии.

Эксперт Фонда Бертельсмана по Европе Изабель Хоффман отметила, что единство граждан Европейского Союза хороший и важный сигнал, а общие ценности — "краеугольный камень поддержки, который предоставляет Украине ЕС и его страны-члены".

К слову, опрос был проведен в декабре прошлого года, и в его ходе было опрошено почти 13 300 граждан Европейского Союза. Более глубокий акцент был сделан на респондентах из Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании.

12 февраля соцопрос показал, что почти 90% украинцев не боятся ядерного удара России. Большинство населения Украины против капитуляции и выступает за возврат Донбасса и Крыма. Люди сплотились в решимости победить и защитить демократию от диктаторского режима Владимира Путина.

11 февраля издание Rzeczpospolita отметило, что в Польше меняется отношение к беженцам из Украины. За 6 месяцев в Польше люди отмечают негативное изменение из-за влияния на экономику, рынок труда и вопросе иной культуры. Вместе с тем почти половина опрошенных выступают за оказание дополнительной помощи.