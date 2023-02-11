В Польше меняется отношение к беженцам из Украины, – соцопрос

Аналитики выявили, что за 6 месяцев в Польше люди отмечают негативное изменение из-за влияния на экономику, рынок труда и вопросе иной культуры. Вместе с тем почти половина опрошенных выступают за оказание дополнительной помощи.

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В скором времени будет год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас отношение поляков к украинским беженцам стало меняться в худшую сторону. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Аналитики факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Экономико-гуманитарного университета в Варшаве провели социальный опрос об отношении поляков к беженцам из Украины. Это уже второе сравнение с начала большой войны, и оно позволяет посмотреть на вопрос в перспективе.

Опрос проводился среди жителей возрастом 16-65 лет.

"Мы выявили новый феномен — эффект, который мы назвали диссонансом позитивного отношения. Результаты наших опросов общественного мнения показывают, что положительное отношение поляков к украинцам и помощи им, в основном военной, практически не изменилось с начала войны. Однако на дополнительный вопрос: "изменилось ли ваше отношение к беженцам из Украины за последние 6 месяцев, т.е. с июня 2022 года?", уже четверть респондентов ответили "да", — рассказал доктор Роберт Станишевски из Варшавского университета.

Далее 68% ответили, что направление изменений было негативным. Для понимания феномена нужно продолжать исследования. Также поляки отмечают для себя негативное влияние на рынок труда, экономику и преступность из-за беженцев. При этом все чаще звучит вопрос культуры и правомерном отношении к украинцам.

Вместе с тем 48% опрошенных считает, что Польша должна оказать дополнительную военную поддержку, около 30% выступает против.

В вопросе оказания социальной помощи беженцам фиксируется снижение поддержки на 4%:

49% выступают за дополнительную единоразовую выплату 300 злотых

62% поддерживают бесплатное медобслуживание

87% выступают за прием украинских детей в польские школы

36% (+16% за год) выступают против финансирования жилья для украинцев

Мирослав Скурка президент Союза украинцев в Польше объясняет возникающие моменты тем, что многие украинцы говорят в Польше на русском, а это все же "вражеский язык". А иная культура — это пережитки "русского мира" — заносчивость, снобизм и страсть к дорогим автомобилям.

Напомним,18 января сообщалось, что украинцам в Польше выплатят новую финансовую помощь до 18 тысяч гривен. Она предназначена, в первую очередь, для наименее социально защищенных категорий людей.

3 января СМИ писали, что поддержка украинских беженцев в Европе будет падать в 2023 году из-за экономических причин.