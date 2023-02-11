У Польщі змінюється ставлення до біженців з України, – соцопитування

Аналітики виявили, що за 6 місяців у Польщі люди відзначають негативну зміну через вплив на економіку, ринок праці та питання іншої культури. Водночас майже половина опитаних виступають за надання додаткової допомоги.

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Незабаром буде рік із початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Нині ставлення поляків до українських біженців почало змінюватися на гірший бік. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Аналітики факультету політології та міжнародних досліджень Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у Варшаві провели соціальне опитування щодо ставлення поляків до біженців з України. Це вже друге порівняння з початку Великої війни, і воно дозволяє подивитися на питання в перспективі.

Опитування проводилося серед мешканців віком 16-65 років.

"Ми виявили новий феномен — ефект, який ми назвали дисонансом позитивного ставлення. Результати наших опитувань громадської думки показують, що позитивне ставлення поляків до українців та допомоги їм переважно військової практично не змінилося з початку війни. Однак на додаткове питання: "змінилося чи ваше ставлення до біженців з України протягом останніх 6 місяців, тобто. з червня 2022 року?", вже чверть респондентів відповіли "так", — розповів доктор Роберт Станішевський із Варшавського університету.

Далі 68% відповіли, що напрям змін був негативним. Для розуміння феномена слід продовжувати дослідження. Також поляки відзначають для себе негативний вплив на ринок праці, економіку та злочинність через біженців. Водночас все частіше звучить питання культури та правомірне ставлення до українців.

Натомість 48% опитаних вважає, що Польща має надати додаткову військову підтримку, близько 30% виступає проти.

У питанні надання соціальної допомоги біженцям фіксується зниження підтримки на 4%:

49% виступають за додаткову одноразову виплату 300 злотих

62% підтримують безплатне медобслуговування

87% виступають за прийом українських дітей до польських шкіл

36% (+16% за рік) виступають проти фінансування житла для українців

Мирослав Скурка президент Союзу українців у Польщі пояснює виникаючі моменти тим, що багато українців говорять у Польщі російською, а це все ж таки "ворожа мова". А інша культура — це пережитки "російського світу" — зарозумілість, снобізм і пристрасть до дорогих автомобілів.

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що українцям у Польщі виплатять нову фінансову допомогу до 18 тисяч гривень. Вона призначена насамперед для найменш соціально захищених категорій людей.

3 січня ЗМІ писали, що підтримка українських біженців у Європі падатиме у 2023 році через економічні причини.