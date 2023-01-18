Українцям у Польщі виплатять нову фінансову допомогу до 18 тисяч гривень: хто зможе отримати

Нова фіндопомога для українських біженців у Польщі призначена насамперед для найменш соціально захищених категорій людей.

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Українським біженцям у Польщі пропонують зареєструватися в спеціальній програмі для отримання 6 тис. грн, які виплачуватимуть протягом 3 місяців. Виходить, що загалом можна отримати 18 тис. грн. Реєстрація доступна до 20 січня, повідомляється на сайті благодійної організації Fundacja Ukraina.

Як зареєструватися

Для того, щоб подати заявку на допомогу, потрібно заповнити анкету, яка доступна за посиланням . В анкеті, окрім своїх контактних даних, потрібно вказати своє нинішнє місце проживання та коли ви прибули в Польщу з України. Водночас для отримання допомоги є дві важливі умови:

проживання в Нижньосілезькому воєводстві;

українець раніше не отримував виплат від ООН та інших міжнародних організацій.

Кому виплачуватимуть

Допомога доступна не всім українським біженцям, які переїхали в Польщу після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. На виплати претендують лише найменш соціально захищені категорії. Виплату можуть отримати:

вагітні та матері з дітьми до 1 року;

багатодітні матері, у яких 3 та більше дітей і які перебувають у Польщі без чоловіка;

особи з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп;

літні українці віком від 60 років.

Також зазначається, що одержувачу потрібно двічі особисто приїхати у Вроцлав, якщо його анкета пройде реєстрацію. Вперше потрібно буде привезти документи, а вдруге — отримати карту, на яку перераховуватимуть гроші.

Нагадаємо, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВСБ ООН) з 9 січня знову приймає заявки на виплату фіндопомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ. ВПО та постраждалим від бойових дій українцям після оформлення заявок протягом трьох місяців виплачуватимуть по 6,6 тис. грн на особу. Тобто, якщо сім'я складається з трьох осіб, вона може розраховувати на виплату 19,8 тис. грн.

Також Фокус розповідав, що французька міжнародна організація Action Against Hunger (ACF) фінансово підтримає українців, які стали вимушеними переселенцями після повномасштабного вторгнення РФ і переїхали в Чернівецьку область.