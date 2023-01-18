Украинцам в Польше выплатят новую финансовую помощь до 18 тысяч грн: кто сможет получить

Новая финпомощь для украинских беженцев в Польше предназначена, в первую очередь, для наименее социально защищенные категории людей.

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Украинским беженцам в Польше предлагают зарегистрироваться в специальной программе для получения 6 тыс. грн, которые будут выплачиваться в течение 3 месяцев. Получается, что в целом можно получить 18 тыс. грн. Регистрация доступна до 20 января, сообщается на сайте благотворительной организации Fundacja Ukraina.

Как зарегистрироваться

Для того чтобы подать заявку на помощь, нужно заполнить анкету, которая доступна по ссылке . В анкете, кроме своих контактных данных нужно указать свое нынешнее место жительство и когда вы прибыли в Польшу из Украины. При этом для получения помощи есть два важных условия:

проживание в Нижнесилезском воеводстве;

украинец ранее не получал выплаты от ООН и других международных организаций.

Кому будут выплачивать

Помощь доступна не всем украинским беженцам, которые переехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину. Так, на выплаты претендуют только наименее социально защищенные категории. Так, выплату могут получить:

беременные и матери с детьми до 1 года;

многодетные матери, у которых 3 и более и детей и которые находятся в Польше без мужа;

лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

пожилые украинцы в возрасте от 60 лет.

Также отмечается, что получателю нужно будет дважды лично приехать во Вроцлав, если его анкета пройдет регистрацию. В первый раз понадобится привезти документы, а во второй – получить карту, на которую будут перечислять деньги.

Напомним, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) с 9 января снова принимает заявки на выплату финпомощи украинцам, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения войск РФ. Так ВПЛ и пострадавшим от боевых действий украинцам после оформления заявок в течение трех месяцев будут выплачивать по 6,6 тыс. грн на человека. То есть, если семья состоит из трех человек, она может рассчитывать на выплату 19,8 тыс. грн.

Также Фокус рассказывал, что французская международная организация Action Against Hunger (ACF) финансово поддержит украинцев, которые стали вынужденными переселенцами после полномасштабного вторжения РФ и переехали в Черновицкую область.