"Має свої межі": підтримка українських біженців у Європі впаде у 2023 році, – WP

Волонтери зазначають, що у менш заможних країнах східної Європи знижується рівень готовності надання матеріальної допомоги українцям через зростання цін на енергоносії.

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Уряди деяких країн Європи можуть скоротити фінансування центрів для біженців із України. Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

"Це не схоже ні на яку іншу війну, ні на яку іншу кризу з біженцями в наш час тому, що це відбувається в дуже холодному місці, де наразі 14 мільйонів людей переміщено внаслідок насильства", — зазначає генеральний секретар Норвезької ради з питань у справах біженців Ян Егеланд.

У виданні зазначають, що перед європейськими волонтерами стоїть складне завдання щодо підтримки українців у 2023 році. Співробітник польського соціального центру Ярослав Олек констатував, що допомога від простих людей має свої межі.

З початком повномасштабного вторгнення Олак безкоштовно розміщував у своєму варшавському помешканні біженців, а також возив гуманітарну допомогу в Україну. Волонтер зізнався журналістам, що чекає на другу хвилю мігрантів з України.

За даними ООН, приблизно третина жителів України змушена залишити свої будинки після 24 лютого 2022 року. В організації зазначають, що це наймасштабніша міграційна криза в Європі з часів Другої світової війни.

У соціальних установах Європи не можуть назвати точну цифру нинішніх та потенційних біженців із України. Влітку 2022 року багато людей воліли повернутися на Батьківщину, внаслідок чого частина центрів з прийому біженців закрилася.

Ситуація почала стрімко змінюватись після масованих ударів Російської Федерації по українській енергетичній інфраструктурі. Уряд України закликав громадян, що виїхали, пересидіти зиму закордоном.

Якою буде ситуація з біженцями у 2023 році

Дані нещодавнього дослідження ООН говорять про те, що лише 7 відсотків опитаних, які перебувають в Україні, планують залишати межі своєї країни. Представник УВКБ ООН Ольга Саррадо зазначає, що останні два тижні 2022 року не спостерігалося збільшення припливу українських біженців до Європи.

Винятком стали дві сусідні до України країни — Польща та Румунія. За словами керуючої румунського центру для біженців Міхаели Мунтяну, багато українців зараз перевозять до Румунії своїх літніх близьких.

В ООН зазначили, що багато українців вважають за краще залишатися в сусідніх Польщі, Угорщині, Молдові та Румунії. Економіка згаданих держав має менший запас міцності, ніж західні країни, і зростання цін на енергоносії там відчувається сильніше.

Президент організації "Угорська баптистська допомога" Бела Сіладжі сказала журналістам, що багато угорців втрачають ентузіазм щодо допомоги українським біженцям. Один із польських співрозмовників WP пояснює, що полякам хотілося б прокласти допомогу, однак у них закінчуються ресурси.

У The Washington Post стверджують, що 2023 року фінансування біженців у Польщі з боку держави може скоротитися. Українцям доведеться сплачувати частину рахунків за житло та харчування. При цьому приватні притулки для українців збережуть можливість отримувати допомогу від уряду.

Також повідомляється, що в деяких латвійських містах вичерпалися бюджети на розміщення біженців, проте влада Латвії продовжила фінансування допомоги українцям до червня 2023 року. Схожа ситуація спостерігається в Угорщині та Румунії.

Нагадаємо, що за 2022 рік українські біженці привезли на територію Великої Британії кілька тисяч свійських тварин. Окрім кішок та собак українці брали із собою австралійських папуг, шиншил, морських свинок, хом'яків, кроликів, щурів та черепах.

Фокус також писав про те, що 30 грудня у МВС Фінляндії заявили про продовження віз для біженців із України. Спочатку влада Фінляндії дозволила громадянам України перебувати в країні до березня 2023 року.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, які заходи вживатиме український уряд для повернення своїх біженців навесні 2023 року. В інтерв'ю "Інтерфаксу" 22 грудня Шмигаль сказав, що людям потрібні гарантії роботи, житла та безпеки.