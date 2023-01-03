"Имеет свои пределы": поддержка украинских беженцев в Европе упадет в 2023 году, – WP

Волонтеры отмечают, что в менее состоятельных странах восточной Европы снижается уровень готовности оказания материальной помощи украинцам из-за роста цен на энергоносители.

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Правительства некоторых стран Европы могут сократить финансирование центров для беженцев из Украины. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

"Это не похоже ни на какую другую войну, ни на какой другой кризис с беженцами в наше время, потому что это происходит в очень холодном месте, где в настоящее время 14 миллионов человек перемещены в результате насилия", — отмечает генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд.

В издании отмечают, что перед европейскими волонтерами стоит сложная задача по поддержке украинцев в 2023 году. Сотрудник польского социального центра Ярослав Олек констатировал, что помощь от простых людей "имеет свои пределы".

С началом полномасштабного вторжения Олак бесплатно размещал в своей варшавской квартире беженцев, а также возил гуманитарную помощь в Украину. Волонтер признался журналистам, что находится в ожидании второй волны мигрантов из Украины.

Согласно данным ООН, примерно треть жителей Украины вынуждено покинули свои дома после 24 февраля 2022 года. В организации отмечают, что это самый масштабный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.

В социальных учреждениях Европы не могут назвать точную цифру нынешних и потенциальных беженцев из Украины. Летом 2022 года многие люди предпочли вернуться на Родину, в результате чего часть центров по приему беженцев закрылись.

Ситуация начала стремительно меняться после массированных ударов Российской Федерации по украинской энергетической инфраструктуре. Правительство Украины призывало выехавших граждан пересидеть зиму заграницей.

Какова будет ситуация с беженцами в 2023 году

Данные недавнего исследования ООН говорят о том, что всего лишь 7 процентов опрошенных, находящихся в Украине, планируют покидать пределы своей страны. Представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо отмечает, что в последние две недели 2022 года не наблюдалось увеличения притока украинских беженцев в Европу.

Исключением стали две соседние к Украине страны — Польша и Румыния. По словам управляющей румынского центра для беженцев Михаэлы Мунтяну, многие украинцы сейчас перевозят в Румынию своих пожилых близких.

В ООН отметили, что многие украинцы предпочитают оставаться в соседних Польше, Венгрии, Молдове и Румынии. Экономика упомянутых государств имеет меньший запас прочности, нежели у западных стран, и рост цен на энергоносители там ощущается сильнее.

Президент организации "Венгерская баптистская помощь" Бела Силаджи сказала журналистам, что многие венгры утрачивают энтузиазм касательно помощи украинским беженцам. Один из польских собеседников WP объясняет, что полякам хотелось бы проложить помощь, однако у них заканчиваются ресурсы.

В The Washington Post утверждают, что в 2023 году финансирование беженцев в Польше со стороны государства может сократиться. Украинцам придется оплачивать часть счетов за жилье и питание. При этом частные приюты для украинцев сохранят возможность получать помощь от правительства.

Также сообщается, что в некоторых латвийских городах исчерпались бюджеты на размещение беженцев, однако власти Латвии продолжили финансирование помощи украинцам до июня 2023 года. Похожая ситуация наблюдается в Венгрии и Румынии.

Напомним, что за 2022 год украинские беженцы привезли на территорию Великобритании несколько тысяч домашних животных. Кроме кошек и собак украинцы брали с собой австралийских попугаев, шиншилл, морских свинок, хомяков, кроликов, крыс и черепах.

Фокус также писал о том, что 30 декабря в МВД Финляндии заявили о продлении виз для беженцев из Украины. Изначально власти Финляндии позволили гражданам украины находиться в стране до марта 2023 года.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, какие меры предпримет украинское правительство для возвращения своих беженцев весной 2023 года. В интервью "Интерфаксу" 22 декабря Шмыгаль сказал, что людям нужны гарантии работы, жилья и безопасности.