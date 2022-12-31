Финляндия автоматически продлит визы для украинских беженцев

Продлить время пребывания в Финляндии можно будет на два срока, но не более того. Распоряжение о временной защите ограничивается тремя годами.

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Беженцам из Украины, которые переехали в Финляндию, не придется подавать дополнительные заявления на разрешение законно находиться на территории страны. Об этом сообщает портал EU/Schengen.

Финское МВД сообщило, что разрешения будут автоматически продлеваться и считаться действительными в течение всего времени, пока на территории ЕС для украинцев будет действовать временная защита.

"Для тех, кто получил право временной защиты, действие карты, подтверждающий разрешение на проживание, продлевается на все время, в течение которого действует разрешение", — подтвердили в министерстве.

Чтобы оформить разрешение на проживание, беженцам понадобится обратиться в офис по вопросам иммиграции.

Возможность временной защиты для украинских граждан в странах ЕС появилась в мае 2022 года. Изначально власти Финляндии позволили гражданам Украины находиться в стране до марта 2023 года.

По истечении этого срока временная защита будет автоматически продлена еще на год, или же до тех пор, пока Совет ЕС не решит остановить такую программу.

Продлить пребывание в Финляндии можно на два срока, но не более того, поскольку временная защита ограничена — до трех лет.

С марта убежище в Финляндии нашли 45 тысяч украинских граждан.

Напомним, что украинские беженцы рассказали, как планируют отметить Рождество в Британии. Вынужденные переселенцы надеются, что им удастся вернуться в Украину в 2023 году.

Ранее Фокус сообщал, что беженцы из Украины перевезли в Британию более 2000 животных. Кроме кошек и собак, были и весьма экзотические, такие как африканский еж, чилийская белка и австралийские попугаи. Среди прочего, насчитали 8 шиншилл, 14 морских свинок, 16 хомяков, 12 кроликов, 10 крыс. Еще была черепаха.