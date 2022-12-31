Фінляндія автоматично продовжить візи для українських біженців

Продовжити час перебування у Фінляндії можна буде на два терміни, але не більше. Розпорядження про тимчасовий захист обмежується трьома роками.

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Утікачам з України, які переїхали до Фінляндії, не доведеться подавати додаткові заяви на дозвіл законно перебувати на території країни. Про це повідомляє портал EU/Schengen.

Фінське МВС повідомило, що дозволи автоматично продовжуватимуться і вважатимуться дійсними протягом усього часу, доки на території ЄС для українців діятиме тимчасовий захист.

"Для тих, хто одержав право тимчасового захисту, дія картки, що підтверджує дозвіл на проживання, продовжується на весь час, протягом якого діє дозвіл", — підтвердили в міністерстві.

Щоб оформити дозвіл на проживання, біженцям знадобиться звернутися до офісу з питань імміграції.

Можливість тимчасового захисту для українських громадян у країнах ЄС виникла у травні 2022 року. Спочатку влада Фінляндії дозволила громадянам України перебувати в країні до березня 2023 року.

Після закінчення цього терміну тимчасовий захист буде автоматично продовжено ще на рік, або доти, доки Рада ЄС не вирішить зупинити таку програму.

Продовжити перебування у Фінляндії можна на два терміни, але не більше, оскільки тимчасовий захист обмежений — до трьох років.

З березня притулок у Фінляндії знайшли 45 тисяч українських громадян.

Нагадаємо, що українські біженці розповіли, як планують відзначити Різдво у Британії. Вимушені переселенці сподіваються, що їм вдасться повернутися до України у 2023 році.

Раніше Фокус повідомляв, що біженці з України перевезли до Британії понад 2000 тварин. Крім кішок і собак, були й екзотичні, такі як африканський їжак, чилійська білка і австралійські папуги. Серед іншого, нарахували 8 шиншил, 14 морських свинок, 16 хом'яків, 12 кролів, 10 щурів. Ще була черепаха.