Африканский еж и чилийская белка: беженцы перевезли в Британию более 2000 животных

Украинцы за 2022 год перевезли на британские острова несколько тысяч домашних питомцев. Помимо кошек и собак, были австралийские попугаи, 8 шиншилл, 14 морских свинок, 16 хомяков, 12 кроликов, 10 крыс и одна черепаха.

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Африканский еж, чилийская белка (дегу) и австралийские попугаи оказались среди более 2000 домашних питомцев, которым в этом году разрешили въехать в Великобританию вместе со своими владельцами, которые бежали от войны. Об этом сообщает The Telegraph.

Валерия Аверина три дня добиралась из Киева на британские острова вместе с 11-летним сыном Юрием и Риксоном, стаффордширским бультерьером.

"Если вы заводите домашнее животное, независимо от его разновидности, оно становится вашим другом и членом семьи", — сказала в интервью журналистам Валерия Аверина.

37-няя киевлянка в апреле переехала на британские острова вместе с 11-летним Юрием и Риксоном, стаффордширским бультерьером.

По ее словам, за границей, особенно с детьми, важно, чтобы было нечто, что связывает с домом, например домашнее животное.

"Мне было бы неважно, грызун ли это, черепаха, кролик или попугай. Это все равно ваш друг и член вашей семьи, поэтому я вполне понимаю людей, которые хотели взять их с собой, — сказала она.

Чаще всего украинские беженцы брали с собой собак и котов. По данным ведомства, занимающегося вопросами здоровья животных и растений, всего их было больше двух тысяч.

Среди прочих, в Великобританию переехали два розовых попугая, 8 шиншилл, черепаха, 14 морских свинок, 16 хомяков, 12 кроликов и 10 крыс.

Однако приехать в Великобританию с домашними питомцами не так просто.

41-летняя Анфиса Власова потратила больше месяца, добиваясь разрешения, чтобы перевезти в Великобританию четырех йоркширских терьеров.

Ей помогли благотворительный организации. В Великобританию она добиралась через Евротоннель, на дорогу в общей сложности ушло 30 часов.

Сейчас харьковчанка находится во временном убежище, поскольку не смогла найти домовладельца, который бы предоставил ей жилье вместе с животными.

"Это все равно, что члены семьи, они спасают меня от одиночества и помогают лечить травы, нанесенные войной", — пояснила женщина.

Ее 19-летняя дочь учится в США, сама она уроженка Донецка, и была вынуждена дважды спасаться от войны.

"Переживать войну в одиночку — настоящий кошмар. Благодаря этим животным я стараюсь быть сильной и бороться за выживание", — сказала она.

Напомним, что украинские беженцы рассказали, как отметят Рождество в Британии. Многие граждане Украины, переехавшие в Великобританию из-за войны, решили отмечать Рождество, согласно западным обычаям.

Ранее Фокус сообщал, что британская ассоциация иллюстраторов (AOI) извинилась за то, что допустила просчет и согласилась провести на своем сайте конкурс на лучшую иллюстрацию в сфере здравоохранения. В итоге первый приз был отдан россиянке, которая изобразила украинских беженцев, пугающихся салютов. Работа получила название "Случай шумового загрязнения".