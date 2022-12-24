"Очень грустно без семьи": украинские беженцы рассказали, как отметят Рождество в Британии

Многие украинцы, выехавшие из-за войны, решили отмечать Рождество по западным обычаям. Вынужденные беженцы надеются, что смогут вернуться в Украину уже в следующем году.

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Из-за продолжающейся войны многие беженцы из Украины вынуждены встречать Рождество и Новый год за рубежом. Таблоид Mirror выяснил, как украинцы собираются отмечать зимние праздники в Великобритании.

34-летняя Екатерина Чебижак вместе с 7-летним сыном Николаем выехали из Киева в апреле, провели некоторое время в Польше и Германии, а затем осели в в Великобритании. Обычно семья празднует Рождество 7 января по православному календарю, но на этот раз решила отметить 25 декабря в Энфилде, Северный Лондон, вместе с британскими друзьями. Украинка рассказала журналистам, что с нетерпением ждет 2023 года и наступления мира на родине, где остались ее родители.

"Мы очень надеемся, что война закончится, и мы сможем вернуться к папе Коли, так как он все еще находится в Винницкой области Украины и очень скучает", — рассказала Екатерина.

[ + – ] Екатерина Чибижак c cыном Колей (Источник: PA) Фото: PA

Узнав, что в Британии 25 декабря принято получать подарки, Коля начал составлять список своих пожеланий. Он очень обрадовался, ведь сможет получить что-то хорошее и на Рождество, и на Новый год.

"Обычно в Украине мы просто получаем подарки под елкой в ​​Новый год, но в Великобритании происходит по-другому", — объяснила мама. — "Теперь он ждет своих двух подарков и очень взволнован. Поскольку сейчас школьные каникулы, он пишет письма Санта-Клаусу".

Еще одна украинка, 42-летняя Ольга Комарницкая, вместе с 15-летней дочерью Мией и 13-летним сыном Владимиром выехала из Западной Украины в мае и поселилась у семьи британцев из города Бирмингем. Раньше она праздновала Рождество по православному календарю, но в этом году она решила отказаться от этой традиции.

"Потому что русские празднуют Рождество в январе, и это не очень хорошо для нас, ведь мы воюем с Россией", — объяснила она.

По словам женщины, 25 декабря она вместе с детьми и гостеприимными британцами пойдет в местную церковь, а затем устроят рождественский ужин. На стол решили поставить как британские, так и украинские национальные блюда.

[ + – ] Ольга Комарницкая c детьми и британскими друзьями (Источник: PA) Фото: PA

"Нам так грустно, что мы не можем быть со своей семьей, ведь мой муж остался в Украине, мои мама, папа и братья остались в Украине, и мы не можем отпраздновать Рождество с ними", — рассказала Ольга Комарницкая. — "Я думаю, что следующее Рождество мы будем праздновать в Украине, но мы всегда будем помнить, насколько милыми и полезными были жители Великобритании для украинцев".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как украинских беженцев будут возвращать домой. По подсчетам Кабмина, из-за войны за границу выехали от 5 до 7 млн граждан, большинство из которых хотят вернуться на родину. Чтобы мотивировать людей возвращаться, правительство уже этой весной будет предоставлять им жилье и работу, а также гарантирует безопасность.

Фокус писал, почему в Украине два Рождества, и как отмечать христианский праздник. Примечательно, что в этому году священники не объясняют, когда и кому следует праздновать, предоставив выбор самим верующим.