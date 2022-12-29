Африканський їжак і чилійська білка: біженці перевезли в Британію понад 2000 тварин

Українці за 2022 рік перевезли на британські острови кілька тисяч домашніх тварин. Крім кішок і собак, були австралійські папуги, 8 шиншил, 14 морських свинок, 16 хом'яків, 12 кроликів, 10 щурів і одна черепаха.

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Африканський їжак, чилійська білка (дегу) й австралійські папуги опинилися серед понад 2000 домашніх вихованців, яким цього року дозволили в'їхати у Великобританію разом зі своїми власниками, які втекли від війни. Про це повідомляє The Telegraph.

Валерія Аверіна три дні добиралася з Києва на британські острови разом із 11-річним сином Юрієм і Ріксоном, стаффордширським бультер'єром.

"Якщо ви заводите домашню тварину, незалежно від її різновиду, вона стає вашим другом і членом сім'ї", — сказала в інтерв'ю журналістам Валерія Аверіна.

За її словами, за кордоном, особливо з дітьми, важливо, щоб було щось, що пов'язує з домом, наприклад, домашня тварина.

"Мені було б неважливо, чи це гризун, черепаха, кролик чи папуга. Це все одно ваш друг і член вашої родини, тому я цілком розумію людей, які хотіли взяти їх із собою", — сказала вона.

Найчастіше українські біженці брали із собою собак і котів. За даними відомства, яке займається питаннями здоров'я тварин і рослин, усього їх було понад дві тисячі.

Серед інших, до Великобританії переїхали двоє рожевих папуг, 8 шиншил, черепаха, 14 морських свинок, 16 хом'яків, 12 кроликів і 10 щурів.

Однак приїхати у Великобританію з домашніми вихованцями не так просто.

41-річна Анфіса Власова витратила більше місяця, домагаючись дозволу, щоб перевезти у Великобританію чотирьох йоркширських тер'єрів.

Їй допомогли благодійні організації. У Великобританію вона добиралася через Євротунель, на дорогу загалом пішло 30 годин.

Наразі харків'янка перебуває в тимчасовому притулку, оскільки не змогла знайти домовласника, який би надав їй житло разом із тваринами.

"Це все одно, що члени сім'ї, вони рятують мене від самотності й допомагають лікувати травми, завдані війною", — пояснила жінка.

Її 19-річна донька навчається в США, сама вона уродженка Донецька, і була змушена двічі рятуватися від війни.

"Переживати війну самотужки — справжній кошмар. Завдяки цим тваринам я намагаюся бути сильною та боротися за виживання", — сказала вона.

Нагадаємо, що українські біженці розповіли, як відзначать Різдво в Британії. Багато громадян України, які переїхали у Великобританію через війну, вирішили відзначати Різдво згідно із західними звичаями.

Раніше Фокус повідомляв, що британська асоціація ілюстраторів (AOI) вибачилася за те, що допустила прорахунок і погодилася провести на своєму сайті конкурс на кращу ілюстрацію у сфері охорони здоров'я. У результаті перший приз віддали росіянці, що зобразила українських біженців, які лякаються салютів. Робота одержала назву "Випадок шумового забруднення".