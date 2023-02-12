Волю не сломать: почти 90% украинцев не боятся ядерного удара России, – соцопрос

Большинство населения Украины против капитуляции и выступает за возврат Донбасса и Крыма. Люди сплотились в решимости победить и защитить демократию от диктаторского режима Владимира Путина.

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Применение Россией ядерного оружия в Украине не сможет сломать волю страны к победе — 89% украинцев будут продолжать борьбу. Такие данные следуют из опроса немецкого коммуникационного агентства thekuskt CNC, с которым ознакомилось издание Tagesspiegel.

Подавляющее большинство исключает капитуляцию и считает необходимым вернуть Донбасс и Крым. Взгляды украинцев на войну существенно отличаются от взглядов немцев — респондентов не пугают угрозы Москвы ядерными ударами, сказано в отчете.

Около 85% опрошенных считают отход войск РФ к линии фронта на 24 февраля неприемлемым основанием для прекращения огня.

"Подавляющее большинство населения — за восстановление суверенитета всей Украины. Они называют это обязательным условием прекращения огня и переговоров", — подчеркнули немецкие социологи.

При этом 72% украинцев заявили о необходимости долгосрочных поставок западного оружия для ВСУ. Две трети уверены, что Украина никогда не будет в безопасности без гарантий НАТО. Подавляющее большинство больше доверяет США и НАТО, чем ЕС, следует из результатов.

[ + – ] 72% украинцев поддержали долгосрочные поставки западного оружия Фото: foreignpolicy.com

Специалисты указывают на сплоченность украинцев в решимости победить врага и защитить демократию от диктаторского режима президента России Владимира Путина.

"Исход войны, вероятно, будет зависеть от того, удастся ли сохранить эту решимость, когда собственные цели могут быть не достигнуты. Пространство для маневра украинского правительства зависит от общественного мнения", — говорится в результатах.

Опрос проводили в ноябре 2022 года по заказу Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, что британский таблоид The Mirror называл примерные сроки испытаний в РФ сверхзвуковой ракеты для комплекса "Сатана-2". Пуски могут произойти с 15 по 25 февраля, на ракете весом 208 тонн могут размещать ядерные боеголовки.

Это же издание 3 февраля писало, что Путин посетил Волгоград на 80-ю годовщину Сталинградской битвы и прихватил с собой "ядерный чемоданчик".

В Волгограде Путин в очередной раз грозился использовать ядерное оружие в ответ на "угрозы" Запада. По его словам, победить Россию бронетехникой не получится.