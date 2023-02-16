61% європейців переконаний, що Україна переможе Путіна на полі бою, — соцопитування

Опитування показало, що найменше в перемогу України вірять громадяни Німеччини, проте рівень підтримки залишається високим.

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Понад половина жителів Європейського Союзу вважають, що Україні вдасться раз і назавжди перемогти російську агресію. Про це йдеться в матеріалі порталу Sky News.

Проведене компанією eupinions опитування показує, що 61% громадян Європи вірять у те, що війна закінчиться перемогою України, і Росії доведеться змиритися з поразкою найближчим часом.

[ + – ] Чи переможе Україна у війні Фото: eupinions

Крім того, близько 68% опитаних вважають, що вторгнення Росії було в Європу загалом, а не лише в конкретну країну, тому потрібно допомогти ЗСУ в боротьбі з агресором. Україна захищає цінності, близькі до європейських країн, як вважають люди в ЄС.

[ + – ] Вторгнення Росії в Україну — це атака на всю Європу Фото: eupinions

Найрідше вірять у перемогу України саме мешканці Німеччини. Серед опитаних лише 55% вважають, що Україні вдасться перемогти Росію в цьому протистоянні.

Експертка Фонду Бертельсмана з Європи Ізабель Гоффман зазначила, що єдність громадян Європейського Союзу є гарним і важливим сигналом, а спільні цінності — "наріжний камінь підтримки, який надає Україні ЄС і його країни-члени".

До речі, опитування було проведено в грудні минулого року, і в його ході опитано майже 13 300 громадян Європейського Союзу. Глибший акцент був зроблений на респондентах із Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі й Іспанії.

12 лютого соцопитування показало, що майже 90% українців не бояться ядерного удару Росії. Більшість населення України проти капітуляції та виступає за повернення Донбасу й Криму. Люди згуртувалися в рішучості перемогти й захистити демократію від диктаторського режиму Володимира Путіна.

11 лютого видання Rzeczpospolita зазначило, що в Польщі змінюється ставлення до біженців із України. За 6 місяців у Польщі люди відзначають негативну зміну через уплив на економіку, ринок праці та питання іншої культури. Водночас майже половина опитаних виступають за надання додаткової допомоги.