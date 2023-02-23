90% українців хочуть, щоб країна до 2030 року стала членом ЄС, — КМІС (інфографіка)

Результати опитування показали, що українці після вторгнення РФ стали більше говорити українською та частіше донатити Збройним силам.

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Українці оптимістично налаштовані щодо майбутнього України та прагнуть, щоб вона стала частиною Європейського союзу. Такий висновок можна зробити з опитування, що проводив Національний демократичний інститут з 2 до 11 травня 2022 року. Польові роботи взяв на себе Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Дослідники опитали в телефонних розмовах 2 500 осіб. Статистику опублікував КМІС на власному сайті.

Про майбутнє

В українців спитали, наскільки їм важливо, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією. Абсолютна більшість в усіх регіонах відповіла однозначно — "дуже". Якщо в грудні національний показник становив 76%, то зараз він складає 94%.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

Настрої щодо майбутнього України змінились ще сильніше. У 2021 році песимістично налаштованих українців було стільки ж, скільки й налаштованих оптимістично — 9%. Нині вірять в краще майбутнє аж 52% опитаних людей, а зневірених всього 2%.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

На першому місці серед причин оптимізму в українців перемога. Наздоганяють лідера армія, люди, єдність та віра.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

На запитання, чи прагнуть українці в ЄС, відповідь також однозначна — так. В усіх регіонах більшість хотіла б, щоб до 2030 року Україна стала членом Європейського Союзу. В західних, центральних та північних областях бажають стати частиною ЄС понад 90% опитаних, а у східних та південних — понад 80%.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

Щодо впливу Росії на майбутнє України більшість учасників дослідження також відповіла однаково. 88% з них впевнені, що вплив негативний.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

Про війну

Серед наслідків війни і жінки, і чоловіки найбільше виділили зниження доходу та погіршення психічного здоров’я. Про втрату житла під час інтерв’ю повідомила найменша частка людей.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

Щодо того, як довго триватиме війна, думки розійшлися. Найпопулярніша відповідь — "не знаю", також в лідери у квітні вибилась думка, що війна закінчиться менш ніж за 3 місяці. Найменше опитаних вірили, що війна продовжуватиметься ще понад рік.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

Мешканці західних областей країни не думають, що в регіоні розпочнуться воєнні дії. 70% вважають такий розвиток подій малоймовірним. Найбільше переймаються за безпеку у власних домівках жителі сходу та півдня України.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

78% українців поділились, що після 24 лютого почали більше спілкуватись українською та жертвувати гроші на потреби ЗСУ. Також українці стали більше допомагати іншим: багато хто донатив, жертвував особисті речі для інших та долучився до волонтерства.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

Про інформацію

Найчастіше українці читають новини в інтернеті — у соцмережах та месенджерах. Також популярним джерелом інформації є телебачення, яке жінки статистично обирають частіше за чоловіків. Пасе задніх у рейтингу радіо, з нього черпають новини тільки 17% опитаних.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

На запитання, якої інформації не вистачає, більшість відповіла "не знаю" або, що всього досить. Однак 13% осіб хотіли б бачити частіше новини з фронту.

[ + – ] Статистика, опублікована КМІС Фото: КМІС

Нагадаємо, 16 лютого Sky News опублікували результати опитування європейців. Вони показують, що більшість громадян Європи вірять у скору перемогу України та вважають наступ 24 лютого вторгненням Росії в Європу загалом. Люди в ЄС впевнені, що українські захисники нині боронять не тільки інтереси власної Батьківщини, а й інших країн.

12 лютого Фокус повідомляв про результати опитування thekuskt CNC. Майже 90% українців готові продовжувати боротьбу навіть після ядерного удару РФ. Також переважна більшість вважає за необхідне повернути усі території, окуповані Росією ще до 24 лютого 2022 року.