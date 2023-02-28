Названо можливу дату запуску ізраїльської системи оповіщення в Україні

Очікується, що перше розгортання ізраїльської системи оповіщення про наближення ракет та БПЛА буде пілотним і в кращому разі охопить місто розміром з Київ.

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Ізраїль допоможе встановити на території України систему для попередження цивільних осіб про наближення російських ракет і безпілотних літальних апаратів протягом чотирьох місяців. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час візиту до Києва, пише The Times of Israel.

Повідомляється, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук назвав термін встановлення системи надто довгим.

"Послухайте, у нас зараз жорстока війна. Ми говорили про це публічно протягом шести місяців. Це не те, про що ми говоримо таємно", — сказав дипломат.

Автори публікації зазначають, що первісне розгортання ізраїльської системи оповіщення буде пілотним і у найкращому разі охопить місто розміром з українську столицю.

Корнійчук також заявив, що Україна, як і раніше, вважає Ізраїль дружньою державою. Він закликав ізраїльську владу переглянути свою позицію щодо постачання Україні оборонної зброї.

"Ми розуміємо, що в Ізраїлю зараз не так багато запасів, але війна не закінчиться, на жаль, завтра. Це довгострокова перспектива, і якщо ми нарешті домовимося і почнемо отримувати якесь ізраїльське оборонне обладнання через три місяці, шість місяців, дев'ять місяців, це нормально", — цитують українського посла журналісти.

Нагадаємо, що 21 лютого Євген Корнійчук повідомив про майбутнє випробування в Україні досконалішої системи оповіщення про повітряні загрози, розробленої в Ізраїлі.

Раніше, 16 лютого, глава МЗС Ізраїлю Елі Коен провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Політики обговорили проблему іранських дронів. Крім того, Коен пообіцяв, що Ізраїль збільшить допомогу та допоможе з повоєнним відновленням України.

14 лютого директор Управління оборонних досліджень та розробок Міноборони Ізраїлю Денні Голд повідомив про розробку системи протиповітряної оборони наступного покоління "з використанням лазерів", яка зможе збивати іранські дрони.

1 лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу заявив, що розглядає можливість постачання Україні системи ППО "Залізний купол".