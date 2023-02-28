Названа возможная дата запуска израильской системы оповещения в Украине

Ожидается, что первое развертывание израильской системы оповещения о приближении ракет и БПЛА будет пилотным и в лучшем случае охватит город размером с Киев.

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Израиль поможет установить на территории Украины систему для предупреждения гражданских лиц о приближающихся российских ракетах и беспилотных летательных аппаратов в течение четырех месяцев. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время визита в Киев, пишет The Times of Israel.

Сообщается, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал срок установки системы слишком долгим.

"Послушайте, у нас сейчас жестокая война. Мы говорили об этом публично в течение шести месяцев. Это не то, о чем мы говорим тайно", — сказал дипломат.

Авторы публикации отмечают, что первоначальное развертывание израильской системы оповещения будет пилотным и в лучшем случае охватит город размером с украинскую столицу.

Корнийчук также заявил, что Украина по-прежнему считает Израиль дружественным государством. Он призвал израильские власти пересмотреть свою позицию касательно поставок Украине оборонительного оружия.

"Мы понимаем, что у Израиля сейчас не так много запасов, но война не закончится, к сожалению, завтра. Это долгосрочная перспектива, и если мы, наконец, договоримся и начнем получать какое-то израильское оборонительное оборудование через три месяца, шесть месяцев, девять месяцев, это нормально", — цитируют украинского посла журналисты.

Напомним, что 21 февраля Евгений Корнейчук сообщил о грядущем испытании в Украине более совершенной системы оповещения о воздушных угрозах, разработанной в Израиле.

Ранее, 16 февраля, глава МИД Израиля Эли Коэн провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Политики обсудили проблему иранских дронов. Кроме того, Коэн пообещал, что Израиль увеличит помощь и поможет с послевоенным восстановлением Украины.

14 февраля директор Управления оборонных исследований и разработок Минобороны Израиля Дэнни Голд сообщил о разработке системы противовоздушной обороны следующего поколения "с использованием лазеров", которая сможет сбивать иранские дроны.

1 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что рассматривает возможность поставки Украине системы ПВО "Железный купол".