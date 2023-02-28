У Киева есть план действий на случай повторного нападения России на столицу, — КГГА

Заммэра Николай Поворознюк надеется, что захватчики не рискнут во второй раз пойти на штурм украинской столицы, но уверяют, что власти и горожане готовы к защите.

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Киев за год войны приготовился к отражению атак российских окупантов в случае их еще одной попытки захватить столицу. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворознюк.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли город к возможному повторному нападению российских окупантов, Поворознюк ответил утвердительно.

"Для этого есть соответствующие планы и наработки. В частности, сегодня проходят учения по защите столицы. Что касается оповещения людей, для этого тоже есть информативная система – это работники коммунальных служб, средства массовой информации. Источников на сегодняшний день для этого достаточно. Я надеюсь, что у нас такого больше не будет. Кстати, эти планы есть не только на случай войны, такие планы предусматриваются и разрабатываются на любые случаи техногенных или других катастроф", — сказал Поворознюк.

С 24 февраля прошлого года в Киеве сигнал воздушной тревоги раздался 680 раз, что привело к разрушениям более 700 зданий. Среди них 417 многоэтажных зданий, 109 частных домов, а также 93 учебных учреждения, сообщил 24 февраля городской голова Киева Виталий Кличко.

Израиль заявил о готовности помочь установить на территории Украины систему для предупреждения гражданских лиц о приближении российских ракет и БПЛА в течение четырех месяцев. заявил глава МИД Израиля Эли Коэн. Первоначальное развертывание израильской системы оповещения будет пилотным и в лучшем случае охватит город размером с украинскую столицу.

Ранее Фокус сообщал, что в компании "Новая почта" заявили, что в случае повторного нападения России на Киев готовы к любому развитию событий — разработали логистические модели и эвакуационные маршруты. Здесь также подтвердили стопроцентную готовность не останавливать бизнес, работать дальше, отслеживая ситуацию и реагируя на вызовы.