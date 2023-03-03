"Дадим достойный отпор": повторное наступление на Киев с севера невозможно, — Нацполиция

Наступление ВС РФ на украинскую столицу, как считает начальник полиции Андрей Небитов, практически невозможно из-за характера местности и оборонительных сооружений, которые создаются по сей день.

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Вероятность повторного наступления ВС РФ на Киев почти невозможна. После деоккупации Киевской области украинские вооруженные силы активно укрепляют позиции и минируют территории на подступах к столице, заявил 3 марта в интервью ТСН начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

В частности он рассказал, что после освобождения Чернобыльской АЭС в Зоне отчуждения сразу же начали возводить укрепления и фортификационные сооружения и с тех пор работа не останавливалась. На позициях находятся войсковые подразделения, оснащенные тяжелым вооружением.

"Усиленные спецподразделения, сейчас у них есть соответствующая бронированная техника, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается", — сказал он.

Что касается характера местности, то Небитов отметил болотистость территории, которая весной становится непроходимой. Кроме этого ВСУ провели минирование отдельных участков.

"80% территории — это болота. С приходом весны по ней фактически невозможно проходить. Проведены минирование территории, другие серьезные мероприятия", — пояснил Небитов.

По его словам, второй проход на Киев с севера практически невозможен, но если оккупанты все же решатся провести наступательную операцию, то украинские бойцы готовы дать достойный отпор.

Напомним, 28 февраля замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что украинская столица приготовилась отражать атаки российских войск. По его словам, власти разработали планы, которые предусмотрены не только в военных условиях, но и на случай техногенных или других катастроф.

В Министерстве иностранных дел 2 марта рассказали, что Вооруженные силы РФ не имеют достаточно сил, чтобы открыть еще один фронт и провести наступление с территории Беларуси. По мнению посла по особым поручениям МИД Александра Щербы, опасность прорыва может появиться, когда российская армия начнет передислокацию с Урала.