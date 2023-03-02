В МИД отвергли угрозу нового наступления войск РФ из Беларуси: сил недостаточно

За год полномасштабного вторжения мир увидел сразу три переломных момента войны, самый яркий из них происходит сейчас. ВСУ показывают полное стремление к победе.

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В Министерстве иностранных дел рассказали, сохраняется ли на сегодняшний день высокая угроза вторжения войск Российской Федерации с территории Беларуси.

Об этом говорится в новом интервью посла по особым поручениям МИД Александра Щербы 24 каналу.

На данный момент у Российской Федерации нет сил для того, чтобы открывать еще один фронт с северного направления. Опасность прорыва может появиться со временем, если российская армия начнет передислоцироваться с Урала.

"Что касается наступления с севера, мы должны верить своей разведке. А разведка говорит, что сейчас достаточных сил для этого нет. Если россияне начнут передислоцировать те силы, которые сейчас держат за Уралом, тогда опасность появится", — сказал Александр Щерба.

Посол также отметил три поворотных момента, которые мир увидел в ходе полномасштабного вторжения РФ.

Первый — когда Украина показала, что ее невозможно сломать и РФ не победит в этой войне. Речь о моменте, когда российским оккупантам пришлось отступить на северном направлении.

Второй момент — украинское контрнаступление в сентябре прошлого года, которое началось в Харьковской области и продолжилось в Херсонской.

"Это была поразительная операция, и наши партнеры (да и мы сами!) увидели, что украинская армия способна гнать эту дрянь с нашей земли, быть действительно победоносной", — говорит Александр Щерба.

Третий переломный момент, как отметил посол, происходит сейчас. Украина доказывает, что может не просто удерживать свои территории, но и победить.

Напомним, 1 марта в ВСУ рассказали, как метеорологи помогают готовить наступление. При освобождении Харьковской области украинские военные смогли построить надежные переправы и быстро продвинуться вперед — благодаря своевременно предоставленной гидрологической информации.