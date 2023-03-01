В ВСУ рассказали, как метеорологи помогают готовить наступление

При освобождении Харьковской области украинские военные смогли построить надежные переправы и быстро продвинуться вперед — благодаря своевременно предоставленной гидрологической информации.

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Бойцы украинской армии используют прогнозы погоды от гидрометеорологических подразделений ВСУ во время планирования, подготовки и ведения боевых действий. Об этом рассказал командующий Силами поддержки ВСУ генерал Дмитрий Герега на брифинге.

По его словам, сверхкраткосрочные прогнозы готовятся для обеспечения полетов авиации и беспилотников, выхода кораблей, десантирования войск, стрельбы из артиллерии, пусков ракет или форсирования водных преград и т.д.

Павлюк отметил, что данные гидрометеологических центров нужны ВСУ не только для планирования и проведения наступательных операций. Эта информация также необходима военным медикам, которые могут составить план действий — например, на случай, если российские войска задействуют химическое оружие.

Представители украинской армии отметили, что при освобождении оккупированных территорий Харьковской и Херсонской областей погодные условия были учтены, что способствовало контрнаступлению.

"Благодаря вовремя поданной гидрологической информации наши воины смогли навести надежные переправы через реки Оскол, Северский Донец и Ингулец и обеспечить быстрое продвижение вперед", — сказал он.

Напомним, 28 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что погодные условия в регионе мешают российским войскам продвигаться вперед. Они не могут активно передвигать тяжелую бронетехнику

В то же время нардеп Роман Костенко заявил, что Россия готовится начать крупномасштабное наступление уже весной, когда погода позволит эффективно использовать вооружение для атак. Цель РФ — полный захват Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Также оккупанты могут атаковать Сумщину и Харьковщину.