У ЗСУ розповіли, як метеорологи допомагають готувати наступ

Під час звільнення Харківської області українські військові змогли побудувати надійні переправи та швидко просунутися вперед завдяки своєчасно наданій гідрологічній інформації.

Related video

Бійці української армії використовують прогнози погоди від гідрометеорологічних підрозділів ЗСУ під час планування, підготовки та ведення бойових дій. Про це розповів командувач Силами підтримки ЗСУ генерал Дмитро Герега на брифінгу.

За його словами, надкороткострокові прогнози готуються для забезпечення польотів авіації та безпілотників, виходу кораблів, десантування військ, стрільби з артилерії, пусків ракет чи форсування водних перешкод тощо.

Герега зазначив, що дані гідрометеологічних центрів потрібні ЗСУ не лише для планування та проведення наступальних операцій. Ця інформація також потрібна військовим медикам, які можуть скласти план дій — наприклад, на випадок, коли російські війська залучать хімічну зброю.

Представники української армії зазначили, що під час звільнення окупованих територій Харківської та Херсонської областей погодні умови було враховано, що сприяло контрнаступу.

"Завдяки вчасно поданій гідрологічній інформації наші воїни змогли звести надійні переправи через річки Оскіл, Сіверський Донець та Інгулець і забезпечити швидке просування вперед", — сказав він.

Нагадаємо, 28 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що погодні умови в регіоні заважають російським військам просуватися вперед. Вони не можуть активно пересувати важку бронетехніку.

Водночас нардеп Роман Костенко заявив, що Росія готується розпочати великомасштабний наступ уже навесні, коли погода дозволить ефективно використати озброєння для атак. Мета РФ — повне захоплення Донецької, Луганської та Запорізької областей. Також окупанти можуть атакувати Сумщину та Харківщину.