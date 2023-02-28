"Допомагають погодні умови": росіяни на Луганщині сповільнили свій наступ, — Гайдай

ЗС РФ планували вийти на адміністративні кордони області в короткі терміни, як зазначив голова ОВА, але важка бронетехніка не в змозі пересуватися по бруду.

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Погодні умови на Луганщині заважають російським окупантам просуватися вперед. Вони не можуть активно пересувати важку бронетехніку, про що 28 лютого в ефірі телемарафону розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Для росіян цей напрямок є одним із найлегших у їхньому розумінні тому, що за час активних бойових дій їм вдалося практично повністю взяти область під свій контроль.

"Тому вони вважають, що вийти на адміністративні кордони Луганської області їм буде легше, ніж на Донеччині. Однак ЗСУ показують росіянам і всьому світу, що легкої прогулянки десь на території України не буде", — заявив голова ОВА.

Російським загарбникам найближчим часом буде досить непросто й винні погодні умови на цьому напрямі. Наближається весна, на вулиці стає тепліше, все довкола перетворюється на бруд. Через це окупанти і не зможуть пересувати у будь-який час свою техніку, адже вона просто загрузне.

"Нам дуже допомагають погодні умови. Росіяни планують наступ на території Луганської області. Однак уся техніка, яку вони накопичили на цьому напрямку, не зможе рухатися по нашій землі за нинішніх погодних умов. Після перших 10-20 танків вони просто розвезуть багнюку, по якій не зможуть рухатися. Тому величезна кількість техніки росіян зараз ніяк не допоможе їм наступати", — пояснив Сергій Гайдай.

27 лютого керівник ОВА зазначав, що росіяни відновили повномасштабний наступ у Луганській області. Вони звезли величезну кількість важкої техніки та нових мобілізованих на окуповану територію. Поки що окупанти намагаються виявити слабкі місця української армії на східному фронті.

22 лютого Сергій Гайдай заявив, що наступ російської армії в Луганській області продовжується, проте максимальна його фаза ще попереду. Він заявив, що російські агресори наголошують на своєму наступі на Кремінському напрямку.