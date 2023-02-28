"Помогают погодные условия": россияне на Луганщине замедлили свое наступление, — Гайдай

ВС РФ планировали выйти на административные границы области в короткие сроки, как отметил глава ОВА, но тяжелая бронетехника не в состоянии передвигаться по грязи.

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Погодные условия в Луганской области мешает российским оккупантам продвигаться вперед. Они не могут активно передвигать тяжелую бронетехнику, о чем 28 февраля в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Для россиян это направление является одним из самых легких в их понимании, так как за время активных боевых действий им удалось практически полностью взять область под свой контроль.

"Поэтому они считают, что выйти на административные границы Луганской области им будет легче, чем в Донецкой области. Однако ВСУ показывают россиянам и всему миру, что легкой прогулки где-либо на территории Украины не будет", — заявил глава ОВА.

Российским захватчикам в ближайшее время будет достаточно непросто и виной тому погодные условия на этом направлении. Близится весна, на улице становится теплее, все вокруг превращается в грязь. Из-за этого оккупанты и не смогут передвигать в любое время свою технику, ведь она попросту загрузнет.

"Нам очень помогают погодные условия. Россияне планируют наступление на территории Луганской области. Однако вся техника, которую они накопили на этом направлении, не сможет двигаться по нашей земле при сегодняшних погодных условиях. После первых 10-20 танков они просто развезут грязь, по которой не смогут двигаться. Поэтому огромное количество техники россиян сейчас никак не поможет им наступать", — пояснил Сергей Гайдай.

27 февраля руководитель ОВА отмечал, что россияне возобновили полномасштабное наступление в Луганской области. Они свезли огромное количество тяжелой техники и новых мобилизованных на оккупированную территорию. Пока что оккупанты пытаются выявить слабые места украинской армии на восточном фронте.

22 февраля Сергей Гайдай заявил, что наступление российской армии в Луганской области продолжается, однако максимальная его фаза еще впереди. Он заявил, что российские агрессоры делают акцент своего наступления на Кременском направлении.