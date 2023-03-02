В МЗС заперечили загрозу нового наступу військ РФ із Білорусі: сил недостатньо

За рік повномасштабного вторгнення світ побачив відразу три переломні моменти війни, найяскравіший з них відбувається зараз. ЗСУ показують повне прагнення перемоги.

Related video

У Міністерстві закордонних справ розповіли, чи зберігається на сьогодні висока загроза вторгнення військ Російської Федерації з території Білорусі.

Про це йдеться в новому інтерв'ю посла з особливих доручень МЗС Олександра Щерби 24 каналу.

Наразі в Російської Федерації немає сил для того, щоб відкривати ще один фронт із північного напрямку. Небезпека прориву може виникнути згодом, якщо російська армія почне передислокуватися з Уралу.

"Щодо наступу з півночі, ми маємо вірити своїй розвідці. А розвідка каже, що зараз достатніх сил для цього немає. Якщо росіяни почнуть передислокувати ті сили, які зараз тримають за Уралом, тоді небезпека з'явиться", — сказав Олександр Щерба.

Посол також зазначив три поворотні моменти, які світ побачив у процесі повномасштабного вторгнення РФ.

Перший — коли Україна показала, що її неможливо зламати, й РФ не переможе у цій війні. Ідеться про момент, коли російським окупантам довелося відступити на північному напрямку.

Другий момент — український контрнаступ у вересні минулого року, який розпочався у Харківській області та продовжився у Херсонській.

"Це була разюча операція, і наші партнери (та й ми самі!) побачили, що українська армія здатна гнати цю погань з нашої землі, бути справді переможною", — каже Олександр Щерба.

Третій переломний момент, як наголосив посол, відбувається зараз. Україна доводить, що може не просто утримувати свої території, а й перемогти.

Нагадаємо, 1 березня у ЗСУ розповіли, як метеорологи допомагають готувати наступ. Під час звільнення Харківської області українські військові змогли побудувати надійні переправи та швидко просунутися вперед завдяки своєчасно наданій гідрологічній інформації.