"Ситуация контролируемая": пограничники назвали количество российских военных в Беларуси

Как отмечают в ГПСУ, у россиян нет дополнительных сил, которые позволят начать новое масштабное наступление. Бойцы укрепляют линию обороны, чтобы военнослужащие могли отразить вероятный штурм с северного направления.

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Около 9-10 тысяч российских военных, проходящих военное обучение или участвующих в совместных учениях, находятся на территории Беларуси. Подробности 13 марта сообщил в эфире телеканала "Киев" представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Украинское ведомство не фиксирует значительное перемещение личного состава или военной техники РФ у границы. Все подразделения готовы оперативно отреагировать в случае провокаций и намерений враждебных сил.

Демченко подчеркнул, что имеющиеся российские силы не позволяют агрессору рассчитывать на масштабное наступление. В то же время, представитель ведомства отметил, что врага не стоит недооценивать. Украинцы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Бойцы укрепляют линию границы, чтобы все Силы обороны имели возможность отразить вероятное наступление.

Беларусь и дальше поддерживает Россию в ее попытках оккупировать часть территории нашего государства. Военная инфраструктура, воздушное пространство и базы полностью используются российскими захватчиками.

"Периодически происходит ротация этих подразделений", – отметил он.

В целом наблюдается тенденция вывода российских войск с белорусской территории, но после прохождения учебы. Это происходит, как отметил Демченко, для усиления группировки российских войск на востоке нашей страны. Их применяют для возобновления боеспособности подразделений, которые несут значительные потери на Донетчине и Луганщине.

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем видео обращении отреагировал на сообщения о том, что на северном направлении у украинско-белорусской и российско-украинской границ ВС РФ начали накапливать свою живую силу. Как отметил генерал-лейтенант, украинская система обороны находится в полной боевой готовности и способна быстро реагировать на угрозы.