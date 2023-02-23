Скопление ВС РФ на границе Украины и Беларуси: ВСУ отреагировало на слухи в сети (фото)

С обращением к украинцам выступил генерал-лейтенант Сергей Наев и заверил, что система ПВО пребывает в полной боевой готовности. А украинские военные готовы отреагировать на любые провокации.

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Украинские военные не подтверждают информацию о том, что на северном направлении, возле украинско-беларусской и российско-украинской границ ВС РФ начали накапливать свою живую силу. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в своем видеообращении 23 февраля.

"На Волынском, Ровенском, Житомирском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях изменений в численности и месте нахождения вражеских сил по состоянию на сегодня не произошло", — сказал Наев.

Он также уточнил, что система противовоздушной обороны Украины пребывает в полной боевой готовности.

Какая сейчас ситуация на границе Украины с РФ и Беларусью

По состоянию на сейчас на границе с Беларусью украинские военные обустраивают инженерные укрытия для личного состава и техники, сооружения для наблюдения и ведения огня и заграждения по вероятным направлениям вражеского наступления. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Также строится система круглосуточного видеонаблюдения для контроля обстановки на земле и в воздухе.

[ + – ] Военные укрепляют украинско-беларусскую границу Фото: ГПСУ [ + – ] Военные укрепляют украинско-беларусскую границу Фото: ГПСУ

Тем временем Польша тоже начала возводить противотанковые заграждения на границе с Россией и Беларусью.

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", — проинформировал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

[ + – ] Польша из-за гипотетического наступление РФ на Украину начала укреплять свои границі со страной-агрессором и с Беларусью Фото: Мариуш Блащак/Facebook [ + – ] Польша из-за гипотетического наступление РФ на Украину начала укреплять свои границі со страной-агрессором и с Беларусью Фото: Мариуш Блащак/Facebook

Напомним, 23 февраля возле границы с Черниговской областью было замечено движение колонн военной техники без опознавательных знаков и с живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины. По данным украинского командования, оккупанты готовят провокации к годовщине полномасштабного наступления, чтобы обвинить ВСУ в нарушении территориальной целостности.

Фокус также писал, что 19 февраля глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш рассказал, что россияне стягивают дополнительные силы под Авдеевку, Бахмут, Угледар и Марьянку и готовятся к наступлению.