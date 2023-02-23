Скупчення ЗС РФ на кордоні України та Білорусі: ЗСУ відреагувало на чутки в мережі (фото)

Зі зверненням до українців виступив генерал-лейтенант Сергій Наєв і запевнив, що система ППО перебуває у повній бойовій готовності. А українські військові готові відреагувати на будь-які провокації.

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Українські військові не підтверджують інформацію про те, що на північному напрямку біля українсько-білоруського та російсько-українського кордонів ЗС РФ почали накопичувати свою живу силу. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у своєму відеозверненні 23 лютого.

"На Волинському, Рівненському, Житомирському, Київському, Чернігівському та Сумському напрямах змін у чисельності та місці знаходження ворожих сил станом на сьогодні не сталося", — сказав Наєв.

Він також уточнив, що система протиповітряної оборони України перебуває у повній бойовій готовності.

Яка зараз ситуація на кордоні України з РФ та Білоруссю

Станом на зараз на кордоні з Білоруссю українські військові облаштовують інженерні укриття для особового складу та техніки, споруди для спостереження та ведення вогню та загородження за можливими напрямками ворожого наступу. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Також будується система цілодобового відеоспостереження для контролю за обставинами на землі та в повітрі.

[ + – ] Військові зміцнюють українсько-білоруський кордон Фото: ГПСУ [ + – ] Військові зміцнюють українсько-білоруський кордон Фото: ГПСУ

Тим часом Польща теж почала зводити протитанкові загородження на кордоні з Росією та Білоруссю.

"Ми розпочали превентивне розширення заходів безпеки на кордоні з росією та Білоруссю. Це частина нашої стратегії оборони та стримування. Перші зміцнення вже зводяться на кордоні з Калінінградською областю", — поінформував міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

[ + – ] Польща через гіпотетичний наступ РФ на Україну почала зміцнювати свої кордони з країною-агресором та з Білоруссю Фото: Маріуш Блащак/Facebook [ + – ] Польща через гіпотетичний наступ РФ на Україну почала зміцнювати свої кордони з країною-агресором та з Білоруссю Фото: Маріуш Блащак/Facebook

Нагадаємо, 23 лютого біля кордону з Чернігівською областю було помічено рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків та з живою силою, одягненою у піксель, схожий на форму Збройних сил України. За даними українського командування, окупанти готують провокації до роковин повномасштабного наступу, щоб звинуватити ЗСУ у порушенні територіальної цілісності.

Фокус також писав, що 19 лютого голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш розповів, що росіяни стягують додаткові сили під Авдіївку, Бахмут, Вугледар та Мар'їнку та готуються до наступу.