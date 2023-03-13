"Ситуація контрольована": прикордонники назвали кількість російських військових у Білорусі

Як зазначають у ДПСУ, у росіян наразі немає додаткових сил, які дозволять розпочати новий масштабний наступ. Бійці укріплюють лінію оборони, аби військовослужбовці мали змогу відбити ймовірний штурм з північного напрямку.

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Близько 9-10 тисяч російських військових, які проходять військовий вишкіл чи беруть участь у спільних навчаннях, перебувають на території Білорусі. Подробиці 13 березня повідомив в етері телеканалу "Київ" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Українське відомство не фіксує значного переміщення особового складу чи військової техніки РФ біля кордону. Усі підрозділи готові оперативно відреагувати у разі провокацій та будь-яких намірів ворожих сил.

Демченко наголосив, що наявні російські сили не дозволяють агресору розраховувати на масштабний наступ. Водночас представник відомства зазначив, що ворога не варто недооцінювати. Українці повинні бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Бійці укріплюють лінію кордону, щоб всі Сили оборони мали можливості відбити ймовірний наступ.

Білорусь й надалі підтримує Росію у її спробах окупувати частину території нашої держави. Військова інфраструктура, повітряний простір та бази повністю використовуються російськими загарбниками.

"Періодично відбувається ротація цих підрозділів", – зазначив він.

Загалом спостерігається тенденція виведення російських військ з білоруської території, але після проходження навчання. Це відбувається, як зазначив Демченко, задля посилення угрупування російських військ на сході нашої країни. Їх застосовують для поновлення боєздатності підрозділів, що зазнають значних втрат на Донеччині та Луганщині.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у своєму відео зверненні відреагував на повідомлення стосовно того, що на північному напрямку біля українсько-білоруського та російсько-українського кордонів ЗС РФ почали накопичувати свою живу силу. Як зазначив генерал-лейтенант, українська система оборони перебуває у повній бойовій готовності та здатна швидко реагувати на загрози.