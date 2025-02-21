Стане частиною БЗВП: мобілізованих будуть навчати новожому бою (фото)

В ОК "Північ" розповіли, що в Чернігівській області уже проводився чемпіонат з ножового бою. Це фінальний етап підготовки інструкторів, які далі будуть навчати мобілізованих.

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Вперше на базі оперативного командування "Північ" запроваджується єдина система підготовки з ножового бою для мобілізованих. Він має стати частиною тактичної та вогневої підготовки та надалі курс буде впроваджений в програму базової загальновійськової підготовки, повідомляє пресслужба ОК у Facebook.

У відомстві наголосили, що ножовий бій є частиною не тільки фізичної підготовки, а частина морально-психологічної та емоційної стійкості майбутнього військовослужбовця.

"Як зреагувати на атаку та вижити, яка має бути реакція на обстановку в умовах стресу та спосіб прийняття рішення у вирішальний момент, коли загроза виникає близько, буквально перед очима, як діяти в траншеях, бліндажах, в урбанізованій місцевості – усе це може бути відпрацьоване під час тренування у ножових боях", — додали в ОК "Північ".

Оскільки мають бути підготовлені інструктори, з цією метою в Чернігівській області були проведені навчання з курсантами та чемпіонат з ножового бою серед інструкторів на першість ОК "Північ". Змагання, в яких брали участь 12 військових підрозділів, проводились із застосуванням спортивного ножа.

В ОК додали, що цей турнір — фінальний етап у підготовці інструкторів з ножового бою. Надалі вони будуть навчати та тренувати мобілізованих курсантів під час БЗВП.

Нагадаємо, тепер усі чоловіки з 18 до 25 років будуть зобовʼязані пройти базову військову підготовку, студенти повинні її проходити вже з 1 вересня 2025 року. Якщо вони не зможуть скласти іспит з БЗВП або відмовляться прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому навчатися у вищому навчальному закладі.

Нагадаємо, що 10 лютого набула чинності оновлена програма БЗВП мобілізаційних кадрів Збройних сил України. Вона спрямована на посилення фізичної та психологічної підготовки новобранців.