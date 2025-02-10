Міноборони представило нову редакцію програми базової військової підготовки: що змінилося

Тепер БЗВП включає так званий "нульовий день", для адаптації новобранців до військового середовища. Також посилюється психологічна підготовка — бійці працюватимуть над стійкістю до стресу за допомогою VR-тренажерів.

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Міністерство оборони України оприлюднило оновлену програму базової підготовки (БЗВП) мобілізаційних кадрів ЗСУ. Нова редакція набуває чинності з 10 лютого 2025 року і спрямована на посилення фізичної та психологічної підготовки новобранців, повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Ця програма була затверджена наприкінці 2024 року головнокомандувачем Олександром Сирським і стала черговим кроком до адаптації підготовки мобілізованих до реалій сучасної війни.

Оновлений курс розробили з урахуванням бойового досвіду елітних українських підрозділів. Його ключова особливість — посилення фізичної та психологічної підготовки, а також впровадження сучасних технологій і тактичних прийомів, які довели свою ефективність на передовій.

Як змінився підхід до навчання

Попередня версія БЗВП також була в певному сенсі революційною: строки підготовки було збільшено з 30 до 45 днів, а до програми додали курс управління безпілотними системами, основи радіоелектронної боротьби та методи захисту від ворожих дронів.

Значно розширилася вогнева підготовка: якщо раніше новобранці виконували 23 вправи зі стрільби, то після реформи — вже 45, а кількість патронів на навчання зросла з 500 до 866.

Фото: Генштаб ЗСУ

Але нова програма йде далі. Тепер БЗВП включає так званий "нульовий день", який допоможе новобранцям плавно адаптуватися до військового середовища. Цей день призначений для психологічного перезавантаження, знайомства з армійськими реаліями та підготовки до основних етапів навчання.

Також посилюється психологічна підготовка. Якщо раніше цьому приділялося менше уваги, то тепер бійці працюватимуть над стійкістю до стресу за допомогою VR-тренажерів. Одним із ключових інструментів стала віртуальна симуляція "Перший бій", яка моделює екстремальні бойові умови і вчить новобранців контролювати емоції.

Якщо в попередній версії програми вогнева підготовка вже отримала значне посилення, то тепер акцент зроблено на ближній бій. Новобранців вчать вести бій на дистанції до 100 метрів, коли результат зіткнення вирішується за лічені секунди. Вправи сфокусовані на швидкості реакції та точності, а також на веденні вогню в умовах обмеженої видимості та міських забудов.

Який тепер вигляд має курс підготовки

Незважаючи на всі нововведення, загальна тривалість курсу залишилася колишньою — 1,5 місяця (41 день занять, 6 днів відпочинку, 1 день адміністративних питань). При цьому загальний обсяг навчального курсу становить 372 години.

Структура програми включає чотири основні блоки

Ознайомчий курс — 8 годин.

Курс індивідуальної підготовки — 107 годин.

Навчання у складі підрозділу — 209 годин.

Комплексне тактичне заняття — 48 годин.

Фото: Генштаб ЗСУ

Основні нововведення програми базової військової підготовки передбачають

Запровадження "нульового дня" — адаптація рекрутів до військового середовища.

Посилення психологічної підготовки, включно з переглядом VR-фільмів "Перший бій".

Вивчення тактичного ПЗ "Кропива" (для координації бойових дій).

Розширений курс медичної допомоги.

Маршова підготовка — фізичні тренування для підвищення витривалості.

За підсумками курсу бійці отримують сертифікат і кваліфікацію ВОС-100 "Стрілець", після чого продовжують навчання за вузькоспеціалізованими військовими професіями.

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