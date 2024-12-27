У ЗСУ продовжать термін підготовки і введуть двотижневу адаптацію новобранців, — Сирський

За словами головкому ЗСУ, мета ініціативи — поліпшити злагодження в підрозділах, щоб підвищити бойову стійкість і виживання бійців.

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Військове командування України працює над тим, щоб збільшити час базової військової підготовки (БВВП) з півтора до двох місяців. Крім того, після проходження новобранці ЗСУ можуть отримати 14-денний період адаптації в підрозділах. Про це 27 грудня заявив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський на підсумковій нараді з питань підготовки військовослужбовців.

"Наразі працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Адже якісна підготовка — це насамперед збережене життя і здоров'я наших воїнів". — наголосив головком.

Після завершення базової підготовки в спеціальних навчальних центрах новобранців направляють до військових частин, де, за необхідності, можуть пройти додаткове професійне навчання. Розподіл новобранців здійснюється залежно від обстановки та потреб підрозділів.

На наступному етапі у військових частинах проводиться злагодження підрозділів і додаткова підготовка. Мета цього процесу — підвищити бойову стійкість бійців, навчаючи їх тактичних дій у складі малих груп, таких як відділення.

Сирський зазначив, що курс, попри те, що для новачків передбачено двотижневий курс адаптації, у поточних умовах інтенсивних бойових дій цієї вимоги не завжди дотримуються.

"Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", — додав генерал.

Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський на підсумковій нараді з питань підготовки військовослужбовців Фото: Facebook

Як змінилася військова підготовка в Україні з досвідом війни

З 1 листопада в Україні стартувала нова розширена програма базової військової підготовки (БВП) для мобілізованих. Вона триває 49 діб, що на два тижні більше за попередню версію, і включає нововведення, спрямовані на актуалізацію навчання з урахуванням реалій сучасної війни.

Загальну кількість навчальних годин збільшено з 259 до 348, а навантаження знижено з 10 до 8 годин на день. Основну увагу приділено:

збільшення часу на вогневу підготовку (+33 години);

вивчення колективного озброєння (кулемети, гранатомети);

введенню нових курсів з роботи з безпілотниками (БпЛА) і системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Програма розділена на три етапи:

Ознайомчий курс (1 день, 8 годин) — основи поводження зі зброєю та правові аспекти. Індивідуальна підготовка (16 днів, 116 годин) — базові навички для особистого захисту. Групова підготовка (27 днів, 196 годин) — відпрацювання дій у підрозділі.

Завершується курс триденним тактичним заняттям, де перевіряються всі набуті знання.

Вогнева підготовка військовослужбовців ЗСУ Фото: Мілітарний

Курс із БПЛА та РЕБ

Уперше до програми включено заняття з безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. На освоєння роботи з дронами виділено 3 години, під час яких новобранці вивчають:

основи управління коптерами Mavic 3 і Mavic 3T з тепловізорами;

функціонал пульта, підйом, посадку і маневри при впливі РЕБ;

класифікацію та ідентифікацію безпілотників.

Для роботи з системами РЕБ відводиться 7 годин. Учасників вчать використовувати антидронові рушниці, окопні та купольні комплекси радіоперешкод. Особливу увагу приділено правилам маскування та підключення цих систем.

Підготовка бійців ЗСУ в рамках курсу з БПЛА Фото: Мілітарний

Інженерна підготовка

Курс враховує реалії війни з масовим використанням дронів. Новобранців навчають облаштування та маскування позицій, створення захисних споруд від ударних FPV-дронів. Також розглядаються:

влаштування захисних укриттів, таких як Г-подібні виходи з бліндажів;

встановлення макетів протитанкових і протипіхотних мін;

безпечна поведінка на замінованій території.

Вогнева підготовка

Кількість вправ зі стрільби збільшено з 23 до 45, а боєкомплект — з 500 до 866 патронів. Тепер курсанти освоюють не тільки стрільбу з автомата Калашникова, а й роботу з колективним озброєнням:

кулемети: ПКМ, РПК-74, ДШК, M2 Browning;

гранатомети: ГП-25, РПГ-7, а також аналоги.

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