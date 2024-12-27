В ВСУ продлят срок подготовки и введут двухнедельную адаптацию новобранцев, — Сырский
По словам главкома ВСУ, цель инициативы — улучшить слаживание в подразделениях, чтобы повысить боевую устойчивость и выживаемость бойцов.
Военное командование Украины работает над тем, чтобы увеличить время базовой военной подготовки (БВВП) с полтора до двух месяцев. Кроме того, после прохождения новобранцы ВСУ могут получить 14-дневный период адаптации в подразделениях. Об этом 27 декабря заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский на итоговом совещании по вопросам подготовки военнослужащих.
"Сейчас работаем над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в целом длилась два месяца. Ведь качественная подготовка — это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов". — подчеркнул главком.
После завершения базовой подготовки в специальных учебных центрах новобранцы направляются в воинские части, где, при необходимости, могут пройти дополнительное профессиональное обучение. Распределение новобранцев осуществляется в зависимости от обстановки и потребностей подразделений.
На следующем этапе в воинских частях проводится слаживание подразделений и дополнительная подготовка. Цель этого процесса — повысить боевую устойчивость бойцов, обучая их тактическим действиям в составе малых групп, таких как отделения.
Сырский отметил, что курс несмотря на то, что для новичков предусмотрен двухнедельный курс адаптации, в текущих условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается.
"Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", — добавил генерал.
Как изменилась военная подготовка в Украине с опытом войны
С 1 ноября в Украине стартовала новая расширенная программа базовой военной подготовки (БВП) для мобилизованных. Она длится 49 суток, что на две недели больше предыдущей версии, и включает нововведения, направленные на актуализацию обучения с учетом реалий современной войны.
Общее количество учебных часов увеличено с 259 до 348, а нагрузка снижена с 10 до 8 часов в день. Основное внимание уделено:
- увеличению времени на огневую подготовку (+33 часа);
- изучению коллективного вооружения (кулеметы, гранатометы);
- введению новых курсов по работе с беспилотниками (БпЛА) и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Программа разделена на три этапа:
- Ознакомительный курс (1 день, 8 часов) — основы обращения с оружием и правовые аспекты.
- Индивидуальная подготовка (16 дней, 116 часов) — базовые навыки для личной защиты.
- Групповая подготовка (27 дней, 196 часов) — отработка действий в подразделении.
Завершается курс трехдневным тактическим занятием, где проверяются все приобретенные знания.
Курс по БПЛА и РЭБ
Впервые в программу включены занятия по беспилотникам и системам радиоэлектронной борьбы. На освоение работы с дронами выделено 3 часа, в ходе которых новобранцы изучают:
- основы управления коптерами Mavic 3 и Mavic 3T с тепловизорами;
- функционал пульта, подъем, посадку и маневры при воздействии РЭБ;
- классификацию и идентификацию беспилотников.
Для работы с системами РЭБ отводится 7 часов. Участников учат использовать антидроновые ружья, окопные и купольные комплексы радиопомех. Особое внимание уделено правилам маскировки и подключения этих систем.
Инженерная подготовка
Курс учитывает реалии войны с массовым использованием дронов. Новобранцев обучают обустройству и маскировке позиций, созданию защитных сооружений от ударных FPV-дронов. Также рассматриваются:
- устройство защитных укрытий, таких как Г-образные выходы из блиндажей;
- установка макетов противотанковых и противопехотных мин;
- безопасное поведение на заминированной территории.
Огневая подготовка
Количество упражнений по стрельбе увеличено с 23 до 45, а боекомплект — с 500 до 866 патронов. Теперь курсанты осваивают не только стрельбу из автомата Калашникова, но и работу с коллективным вооружением:
- пулеметы: ПКМ, РПК-74, ДШК, M2 Browning;
- гранатометы: ГП-25, РПГ-7, а также аналоги.