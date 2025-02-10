Минобороны представило новую редакцию программы базовой военной подготовки: что изменилось

Теперь БЗВП включает так называемый "нулевой день", для адаптирования новобранцев к военной среде. Также усиливается психологическая подготовка — бойцы будут работать над устойчивостью к стрессу при помощи VR-тренажеров.

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Министерство обороны Украины обнародовало обновленную программу базовой подготовки (БЗВП) мобилизационных кадров ВСУ. Новая редакция вступает в силу с 10 февраля 2025 года и направлена на усиление физической и психологической подготовки новобранцев, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Данная программа была утверждена в конце 2024 года главнокомандующим Александром Сырским и стала очередным шагом к адаптации подготовки мобилизованных к реалиям современной войны.

Обновленный курс разработали с учетом боевого опыта элитных украинских подразделений. Его ключевая особенность — усиление физической и психологической подготовки, а также внедрение современных технологий и тактических приемов, которые доказали свою эффективность на передовой.

Как изменился подход к обучению

Предыдущая версия БЗВП также была в некотором смысле революционной: сроки подготовки были увеличены с 30 до 45 дней, а в программу добавили курс управления беспилотными системами, основы радиоэлектронной борьбы и методы защиты от вражеских дронов.

Значительно расширилась огневая подготовка: если раньше новобранцы выполняли 23 упражнения по стрельбе, то после реформы — уже 45, а количество патронов на обучение выросло с 500 до 866.

Фото: Генштаб ВСУ

Но новая программа идет дальше. Теперь БЗВП включает так называемый "нулевой день", который поможет новобранцам плавно адаптироваться к военной среде. Этот день предназначен для психологической перезагрузки, знакомства с армейскими реалиями и подготовки к основным этапам обучения.

Также усиливается психологическая подготовка. Если раньше этому уделялось меньше внимания, то теперь бойцы будут работать над устойчивостью к стрессу при помощи VR-тренажеров. Одним из ключевых инструментов стала виртуальная симуляция "Первый бой", которая моделирует экстремальные боевые условия и учит новобранцев контролировать эмоции.

Если в предыдущей версии программы огневая подготовка уже получила значительное усиление, то теперь акцент сделан на ближний бой. Новобранцев учат вести бой на дистанции до 100 метров, когда исход столкновения решается в считанные секунды. Упражнения сфокусированы на скорости реакции и точности, а также на ведении огня в условиях ограниченной видимости и городских застроек.

Как теперь выглядит курс подготовки

Несмотря на все нововведения, общая длительность курса осталась прежней — 1,5 месяца (41 день занятий, 6 дней отдыха, 1 день административных вопросов). При этом общий объем учебного курса составляет 372 часа.

Структура программы включает четыре основных блока

Ознакомительный курс — 8 часов.

Курс индивидуальной подготовки — 107 часов.

Обучение в составе подразделения — 209 часов.

Комплексное тактическое занятие — 48 часов.

Фото: Генштаб ВСУ

Основные нововведения программы базовой военной подготовки подразумевают

Введение "нулевого дня" – адаптация рекрутов к военной среде.

Усиление психологической подготовки, включая просмотр VR-фильмов "Первый бой".

Изучение тактического ПО "Кропива" (для координации боевых действий).

Расширенный курс медицинской помощи.

Маршевая подготовка – физические тренировки для повышения выносливости.

По итогам курса бойцы получают сертификат и квалификацию ВОС-100 "Стрелок", после чего продолжают обучение по узкоспециализированным военным профессиям.

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