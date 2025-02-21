Станет частью БЗВП: мобилизованных будут обучать новожому бою (фото)

В ОК "Север" рассказали, что в Черниговской области уже проводился чемпионат по ножевому бою. Это финальный этап подготовки инструкторов, которые дальше будут обучать мобилизованных.

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Впервые на базе оперативного командования "Север" вводится единая система подготовки по ножевому бою для мобилизованных. Он должен стать частью тактической и огневой подготовки и в дальнейшем курс будет внедрен в программу базовой общевойсковой подготовки, сообщает пресс-служба ОК в Facebook.

В ведомстве отметили, что ножевой бой является частью не только физической подготовки, а часть морально-психологической и эмоциональной устойчивости будущего военнослужащего.

"Как среагировать на атаку и выжить, какая должна быть реакция на обстановку в условиях стресса и способ принятия решения в решающий момент, когда угроза возникает близко, буквально перед глазами, как действовать в траншеях, блиндажах, в урбанизированной местности — все это может быть отработано во время тренировки в ножевых боях", — добавили в ОК "Север".

Поскольку должны быть подготовлены инструкторы, с этой целью в Черниговской области были проведены учения с курсантами и чемпионат по ножевому бою среди инструкторов на первенство ОК "Север". Соревнования, в которых принимали участие 12 военных подразделений, проводились с применением спортивного ножа.

В ОК добавили, что этот турнир — финальный этап в подготовке инструкторов по ножевому бою. В дальнейшем они будут обучать и тренировать мобилизованных курсантов во время БЗВП.

Напомним, теперь все мужчины с 18 до 25 лет будут обязаны пройти базовую военную подготовку, студенты должны ее проходить уже с 1 сентября 2025 года. Если они не смогут сдать экзамен по БВВП или откажутся принять военную присягу, они не смогут в будущем учиться в высшем учебном заведении.

Напомним, что 10 февраля вступила в силу обновленная программа БЗВП мобилизационных кадров Вооруженных сил Украины. Она направлена на усиление физической и психологической подготовки новобранцев.