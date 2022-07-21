Нового генпрокурора Украины назначат в ближайшие 10 дней, – Арахамия

Журналисты называли имена трех кандидатов на должность главы Офиса генпрокурора. Его основная задача – назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Нового генерального прокурора Украины должны назначить в ближайшие 10 дней. Об этом написал в Telegram глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Первая и главная задача нового главы Офиса генпрокурора (ОГП) – назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), как этого требует президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул глава фракции.

"Чтобы с этим вопросом не было задержек, хочу обратиться в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП с просьбой завершить все необходимые процедуры в 10-дневный срок", – добавил Арахамия.

Новый генеральный прокурор – кандидаты на должность

Собеседники "УП" в Верховной Раде и ОГП говорили, что новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности главы ОГП или нардеп Андрей Костин.

Симоненко находится в базе сайта "Миротворец" за соучастие в преступлениях по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц и соучастие в преступлений против Украины и ее граждан.

По сведениям "Украинской правды", генеральным прокурором может стать прокурор Киева и бывший внештатный советник главы ОП Олег Кипер.

[ + – ] Кипер в хороших отношениях с Андреем Ермаком, говорят источники СМИ

"Симоненко близок в первую очередь Татарову. А вот Кипер – в хороших отношениях с Андреем Борисовичем (Ермаком). В отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте", – сказал источник из окружения Зеленского.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко.

Напомним, что Зеленский 17 июля уволил Ирину Венедиктову с поста генпрокурора Украины своим указом. Венедиктова заявила о гордости за проделанную работу и хороших результатах.

Офис президента объяснил увольнение Венедиктовой возможным влиянием на расследование уголовных производств против прокуроров.

Верховная Рада проголосовала за отставку Венедиктовой 19 июля. В этот день Арахамия сказал, что бывшая генпрокурор останется "в нашей команде".

СМИ писали о вероятном назначении Ирины Венедиктовой на должность посла Украины в Швейцарии. Фокус детально разобрался, почему Зеленский решил избавиться от Венедиктовой.