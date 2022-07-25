Экс-министрам Грищенко и Лавриновичу сообщили подозрения в госизмене за "Харьковские соглашения"

Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко, глава Минюста Александр Лавринович и другие фигуранты этого дела в апреле 2010 года подписали соглашение с РФ, которое на 25 лет продлило пребывание Черноморского флота в Украине.

Генеральная прокуратура Украины сообщила бывшему главе МИДа Украины Константину Грищенко и экс-главе Минюста Александру Лавриновичу о подозрениях в госизмене. Следствие считает, что в апреле 2010 года подозреваемые лица в сговоре с группой лиц, в т.ч. с бывшими президентом и премьером Украины действовали в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, также под угрозой оказалась обороноспособность и безопасность Украины, в т.ч. экономическая. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Константин Грищенко был главой украинского МИДа, а Александр Лавринович возглавлял Минюст в апреле 2010 года, когда был подписан договор между Украиной и РФ относительно пребывания российского флота на территории нашей страны. В прокуратуре считают, что соглашение подписывалось без обязательной правовой экспертизы и согласовано без каких-либо замечаний.

Своими действиями экс-министры и другие фигуранты этого дела в апреле 2010 года подписали и ратифицировали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины был продлен на 25 лет.

При этом упомянутые лица действовали в нарушение Конституции Украины и закона "О международных договорах".

Представители прокуратуры подчеркнули, что таким образом появились благоприятные условия для расширения и модернизации вооружения Черноморского флота РФ, вместо вывода российского флота из портов Крыма и Севастополя.

Бывшим чиновникам в вину вменяется статья о государственной измене УК Украины. Следователи ГБР проводят досудебное расследование. В силу того, что подозреваемые находятся за рубежом, подозрения им объявлены заочно.

В публикации пресс-службы Генпрокуратуры не упоминаются фамилии бывших министров Украины.

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Напомним, что имя нового генерального прокурора Украины назовут в ближайшие 10 дней. СМИ назвали имена трех кандидатов на вакантную должность.