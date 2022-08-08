Ексміністра оборони Михайла Єжеля підозрюють у держзраді через "Харківські угоди"

За даними слідства, підозрюваний розумів усі ризики підписаного документа, а затвердивши "Харківські угоди", він сприяв окупації Криму Росією.

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони Михайлу Єжелю, який очолював відомство з березня 2010 року по лютий 2012 року. Його звинувачують у тому, що погодивши підписання "Харківських угод", він сприяв окупації Росією Криму. Про це повідомляється на сайті ДБР.

Підписання "Харківських угод"

21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав угоду між Україною та Росією. Вона передбачала продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Натомість Україна отримала знижки на газ.

У відомстві зазначили, що Михайло Єжель, який на той час був головнокомандувачем українських ВМС, розумів усі ризики перебування російського флоту в Криму. Однак він ухвалив весь пакет документів, необхідних для імплементації угоди.

"Проєкти цих документів міністр оборони України погодив, навіть не відвідавши засідання Кабінету Міністрів України 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювалися, а також без проведення обов'язкової правової експертизи щодо відповідності проєкту Угоди Конституції та законам України", — заявили правоохоронці.

У ДБР вважають, що це призвело до нарощування кількості військової техніки та особового складу ЗС РФ на території Криму. Надалі вони були використані під час анексії півострова у 2014 році.

Колишнього міністра підозрюють у державній зраді за попередньою змовою групи людей — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК України.

"Перевіряється роль інших посадових осіб у сприянні державі-агресору у посяганні таким чином на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність, обороноздатність, державну та економічну безпеку України. Розслідування триває", — додали у відомстві.

[ + – ] Колишнього міністра Михайла Єжеля підозрюють у держзраді, причина — "Харківські угоди"

Нагадаємо, 25 липня Офіс генпрокурора повідомив про підозру в держзраді ексміністру закордонних справ Костянтину Грищенку та голові Мін'юсту Олександру Лавриновичу за "Харківські угоди". У прокуратурі вважають, що угода підписувалась без обов'язкової правової експертизи та погоджена без жодних зауважень.

Раніше, 31 травня ДБР дозволило провести спецрозслідування щодо держзради колишнього прем'єра Миколи Азарова. За даними бюро, підписуючи "Харківські угоди" він діяв на користь Росії і завдав шкоди нацбезпеці України.

23 травня Печерський суд дозволив вдруге заарештувати президента України Віктора Януковича за підписання "Харківських угод".