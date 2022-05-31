ДБР дозволили провести спецрозслідування щодо держзради Миколи Азарова

За даними бюро, підписуючи "Харківські угоди" екс-прем'єр-міністр діяв на користь Росії та завдав збитків нацбезпеці України.

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Державне бюро розслідувань проводитиме досудове спецрозслідування щодо експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, якого підозрюють у скоєнні держзради. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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За даними силового відомства, дозвіл на проведення досудового спецрозслідування щодо Азарова видане одним із судів Києва.

У ДБР нагадують, що колишнього прем'єр-міністра підозрюють у скоєнні держзради за попередньою змовою групи осіб. Йдеться про підписання "Харківських угод", які продовжували термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років. Силовики стверджують, що дії Миколи Азарова в момент укладання договору здійснювалися на користь Росії та на шкоду національній безпеці України.

"Зміст та умови цієї угоди нав'язані в Москві президентом РФ Дмитром Медведєвим напередодні його підписання 21 квітня 2010 року. Всупереч ч. 3 ст. 4 Закону України "Про міжнародні договори України" проєкт угоди перед підписанням навіть не пройшов правову експертизу", — продовжили у ДБР і додали, що в розпорядженні правоохоронців є оригінали документів, які свідчать про неправомірні дії українських топчиновників за вказівкою Кремля — Миколи Азарова та експрезидента Віктора Януковича, що втік.

Підсумовуючи, у ДБР зазначили, що процесуальне керівництво у справі про держзраду здійснюватиме Офіс Генпрокурора.

[ + – ] ДБР проводитиме спецрозслідування держзради Миколи Азарова

Нагадаємо, у березні 2021 року ДБР повідомляло, що експрем'єр-міністр Микола Азаров сприяв підписанню "Харківських угод" на умовах тодішнього президента РФ Дмитра Медведєва. Слідство вважає, що дії топполітика спричинили окупацію Криму.

Також повідомляли, що у квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Миколи Азарова.