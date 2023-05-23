Виллы в Европе и бизнес в РФ: медиа показало, как живет семья Николая Азарова (видео)

В свое время Николай Азаров, его сын Алексей и невестка Лилия были освобождены от санкций из-за недостаточной доказательной базы. Кроме того, семью бывшего главы правительства в Украине не объявили в международный розыск, что позволяет политику посещать европейские страны.

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и его семья нашли в РФ новые пути обогащения, невзирая на санкции. Об этом идет речь в расследовании журналистки Bihus.Info Алисы Юрченко, которое было опубликовано во вторник, 23 мая.

Медиа утверждает, что после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину у Николая Азарова и его семьи возросли доходы. Этому не помешали даже введенные против РФ европейские и американские санкции.

В результате журналистского расследования удалось узнать, что глава правительства времен президентства Виктора Януковича обзавелся недвижимость в Европе. Семья Азарова имеет квартиры и дома в Италии, Австрии, Швейцарии и Франции.

Семья Николая Азарова имеет квартиры и виллы в нескольких европейских странах, а сын Алексей владеет шахтой в Ростовской области Фото: BIHUS info

В 2014 году после Революции Достоинства недвижимость семьи оказалась под угрозой. Тогда Азаров и родственники оформили практически все свое недвижимое имущество на подставных людей.

А в 2022 году жена Азарова-младшего купила дом и даже записала его на себя.

Кроме того Алексей Азаров — сын Николая Яновича — управляет шахтой в Ростовской области. Уголь, который добывается из ее недр, Азаров-младший продает в европейские страны.

Расследователю удалось узнать даже то, какие страны пользовались углем, добытом в РФ. Речь идет о Венгрии, Словакии, Молдове и Польше. С некоторыми европейскими фирмами сын Азарова продолжал сотрудничать даже в 2022 году после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

"Во время полномасштабной войны семья премьера-беглеца Николая Азарова чувствует себя лучше, чем в 2014 году", — резюмировала журналист.

Юрченко также объяснила, почему имуществу беглого главы правительства и его семьи сейчас ничего не угрожает.

Все дело в том, что в международны розыск Николая Яновича и его близких так и не подали. А со временем с них сняли даже санкции пояснив это решение тем, что против политика нет необходимого количества улик. Поэтому теоретически Азаров и его близкие могут свободно перемещаться по территории Европы.

Напомним, в мае 2022 года в ГБР разрешили провести спецрасследование касательно госизмены Николая Азарова. По данным бюро, подписывая "Харьковские соглашения" экс-премьер-министр действовал в интересах России и нанес ущерб нацбезопасности Украины.

А в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Азарова и других экс-чиновников. Тогда пресс-служба Офиса президента сообщила, что ограничения будут действовать бессрочно.