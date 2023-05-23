Вілли в Європі та бізнес у РФ: медіа показало, як живе родина Миколи Азарова (відео)
Свого часу Микола Азаров, його син Олексій та невістка Лілія були звільнені від санкцій через недостатню доказову базу. Крім того, сім'ю колишнього глави уряду в Україні не оголосили у міжнародний розшук, що дозволяє політику відвідувати європейські країни.
Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров та його родина знайшли в РФ нові шляхи збагачення, незважаючи на санкції. Про це йдеться у розслідуванні журналістки Bihus.Info Аліси Юрченко, яке було опубліковано у вівторок, 23 травня.
Медіа стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну у Миколи Азарова та його родини зросли прибутки. Цьому не завадили навіть запроваджені проти РФ європейські та американські санкції.
В результаті журналістського розслідування вдалося дізнатися, що глава уряду часів президентства Віктора Януковича мав нерухомість у Європі. Сім'я Азарова має квартири та будинки в Італії, Австрії, Швейцарії та Франції.
У 2014 році після Революції Гідності нерухомість сім'ї опинилася під загрозою. Тоді Азаров та родичі оформили практично все своє нерухоме майно на підставних людей.
А 2022 року дружина Азарова-молодшого купила будинок і навіть записала його на себе.
Крім того, Олексій Азаров — син Миколи Яновича — керує шахтою в Ростовській області. Вугілля, яке видобувається з її надр, Азаров-молодший продає європейським країнам.
Розслідувачу вдалося дізнатися навіть те, які країни користувалися вугіллям, яке видобувають у РФ. Йдеться про Угорщину, Словаччину, Молдову та Польщу. З деякими європейськими фірмами син Азарова продовжував співпрацювати навіть 2022 року після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України.
"Під час повномасштабної війни сім'я прем'єра-втікача Миколи Азарова почувається краще, ніж у 2014 році", — резюмувала журналіст.
Юрченко також пояснила, чому майну втікача глави уряду та його родини зараз нічого не загрожує.
Річ у тому, що до міжнародного розшуку Миколу Яновича та його близьких так і не подали. А згодом з них зняли навіть санкції, пояснивши це рішення тим, що проти політика немає необхідної кількості доказів. Тому теоретично Азаров та його близькі можуть вільно пересуватися територією Європи.
Нагадаємо, у травні 2022 року в ГБР дозволили провести спецрозслідування щодо держзради Миколи Азарова. За даними бюро, підписуючи "Харківські угоди" експрем'єр-міністр діяв на користь Росії та завдав шкоди нацбезпеці України.
А у квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників. Тоді пресслужба Офісу президента повідомила, що обмеження діятимуть безстроково.