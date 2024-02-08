Вела соцмережі Азарова: чиновницю РДА у Києві можуть посадити на 10 років

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці столичної РДА. Їй інкримінують, зокрема, посягання на територіальну цілісність України й виправдовування збройної агресії

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Жінка працювала начальником організаційного відділу в одній зі столичних райдержадміністрацій. І в той же час разом зі спільниками координувала пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у його Телеграм-каналі, а також на сторінках у соцмережах. Крім того, обвинувачена організовувала антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Співпрацювати з Азаровим підозрювана почала у 2015 ці і не припинила ані після повномасштабного вторгнення РФ до України, ані після ракетних обстрілів столиці. За даними слідства, антиукраїнські заяви експрем'єр-міністра у його Телеграм-каналі жінка готувала навіть 24 лютого 2022 року. Допис ілюструвала фотографіями руйнувань Києва.

Експертиза встановила: публікації містять публічний заклик до насильницької зміни встановленого в Україні конституційного ладу. Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний за фактами закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Жінці загрожує до 10 років ув’язнення. Під вартою вона перебуває з 12 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, 1 листопада 2023 року колишньому прем'єр-міністру України Миколу Азарову оголосили нову підозру через інформаційну діяльність на користь Росії.

8 лютого 2024 року слідчі СБУ і ДБР повідомили про підозру народному депутату України Нестору Шуфричу. Йому інкримінують фінансування Росгвардії на Кримському півострові.