15 років із конфіскацією: Миколі Азарову винесли вирок у справі про держзраду

15 років позбавлення волі та повна конфіскація майна — такий вердикт виніс Печерський районний суд Києва колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову.

Суд заочно визнав Азарова й одну з його помічниць винними в державній зраді, поширенні матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни конституційного ладу в Україні та закликами до зміни меж державного кордону України, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Помічницю Азарова, яка працювала в Шевченківській райдержадміністрації Києва, засуджено до 10 років ув'язнення.

Слідство встановило, що вона разом зі спільницею публікували в Telegram-каналі політика повідомлення з фотографіями наслідків ракетних ударів по українських містах, а також його заяви антиукраїнського характеру. Вони також поширювали його інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ, де політик виправдовував і заперечував збройну агресію Росії проти України.

Зокрема, злочини росіян у Бучі він називав "показухою" і заявив, що українці самі спровокували "бійню в Бучі".

У прокуратурі ім'я помічниць Азарова не називають, але ресурс Zahid.net пише, що йдеться про начальницю організаційного відділу Шевченківської РДА Києва Валентину Хлоп'ячу, а також працівницю цієї ж РДА Олену Хохлову, яка й отримала 10 років із конфіскацією майна.

Олену Хохлову засудили до 10 років

Разом вони підбирали, писали, редагували і публікували матеріали російської пропаганди, стверджують прокурори.

Хлоп'яча зараз у Києві, слідство у її справі триває. Хохлову, яка переховується на території РФ або на окупованих територіях, оголосили в розшук.

Азаров поки ніяк не коментував вирок. На своєму каналі в Telegram вранці він звинуватив "київський режим" у провокаціях із танкерами тіньового флоту РФ за завданням "англійців".

Справа Миколи Азарова

Микола Азаров був главою уряду під час президентства Віктора Януковича, був однією з ключових фігур у "Партії регіонів" і активно просував проросійський курс в Україні.

У листопаді 2013 року Кабмін під його керівництвом призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що обернулося Євромайданом.

22 січня 2014 року Азаров назвав учасників Революції Гідності в центрі Києва "терористами, які повинні відповісти за свої дії", а вже 28 січня подав у відставку з поста глави уряду.

Через кілька годин після своєї відставки чиновник вилетів приватним літаком до Відня. Наразі він живе в РФ, продовжуючи критикувати Україну і виправдовувати дії Путіна.

У квітні 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича, Азарова та інших експосадовців. Тоді пресслужба Офісу президента повідомила, що обмеження діятимуть безстроково.

У травні 2022 року в ДБР дозволили провести спецрозслідування щодо держзради Миколи Азарова. За даними бюро, підписуючи "Харківські угоди" експрем'єр-міністр діяв в інтересах Росії і завдав шкоди нацбезпеці України.

1 листопада 2023 року колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову було висунуто обвинувачення у співпраці з Російською Федерацією.

Зокрема, політик закликав до "денацифікації" та насильницької зміни української влади, поширював наратив, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію", тощо.

Після повномасштабного вторгнення родичі Азарова стали багатшими. Екс-глава уряду часів Януковича володіє нерухомістю в Європі. Сім'я Азарова має квартири та будинки в Італії, Австрії, Швейцарії та Франції.

