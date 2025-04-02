Баллотируется в академики: стало известно, чем сейчас занимается Николай Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который сбежал в РФ в 2014 году, стал кандидатом в члены Российской академии наук в 2025 году. При этом его индекс Хирша, который служит показателем научной продуктивности, равен нулю.

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Об этом сообщает Telegram-канал академического сообщества T-Invariant, созданный учеными и научными журналистами, которые выехали из РФ.

Перед выборами академиков и членов-корреспондентов РАН на сайте российской научной электронной библиотеки elibrary опубликовали наукометрические показатели всех нынешних кандидатов. Согласно обнародованным данным, у Азарова "нулевой" индекс Хирша(h-индекс) — этот показатель используется для оценки деятельности ученых на основе цитируемости и количества публикаций.

"Трудно вспомнить, когда еще было такое, чтобы в академики баллотировались ученые с индексом Гирша ноль. Однако именно таким является показатель по ядру РИНЦ (российский индекс научного цитирования — ред.) претендента по направлению "горные науки" Николая Азарова, бывшего премьер-министра Украины", — отметили в Telegram-канале.

Авторы канала добавили, что не смогли найти информацию об Азарове в базе данных научных цитирований Scopus.

Николай Азаров ранее был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (отделение наук о Земле). В июне 2022 года его исключили из состава, о чем сообщалось на официальном сайте НАНУ.

Азаров стал кандидатом в члены РАН 2025 года по специальности "Горные науки" Фото: Скриншот

Что известно о Николае Азарове

Николай Азаров был соучредителем "Партии регионов", работал в правительстве Виктора Януковича, а в 2010 году был назначен премьер-министром Украины. Подал в отставку в начале 2014 года, когда начались расстрелы протестующих на Майдане, и после этого уехал в РФ.

Государственное бюро расследований в марте 2021 года объявило о подозрении бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову в государственной измене, совершенной по предварительному сговору с группой лиц, которая привела к оккупации Крыма Россией.

В мае 2022 года пресс-служба ГБР сообщила, что ведомство получило разрешение на проведение спецрасследования по госизмене Николая Азарова. По информации бюро, бывший премьер-министр нанес ущерб национальной безопасности Украины и действовал в пользу РФ, когда подписывал так называемые "Харьковские соглашения". Они продлевали срок пребывания российского Черноморского флота в Украине на 25 лет.

Расследование было завершено в декабре 2022 года, а в ноябре 2023-го Офис генерального прокурора Украины сообщил, что экс-премьеру объявили подозрение в информдеятельности в пользу РФ с начала полномасштабного вторжения.

В мае 2023 года журналистка-расследователь Bihus.Info Алиса Юрченко показала, как живет семья Николая Азарова. Журналистка отмечала, что его семья нашла в РФ новые источники обогащения, имеет недвижимость в Италии, Австрии, Швейцарии и Франции и теоретически может свободно передвигаться по Европе, потому что никого из них не объявляли в международный розыск.

Напомним также, народный депутат Артем Дмитрук, который незаконно выехал из Украины, 28 марта принял участие в патриотической конференции в РФ, где благодарил беглого экс-премьера Николая Азарова за его позицию.