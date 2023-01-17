У РФ Азарову, Медведчуку та Януковичу пропонують створити "уряд України у вигнанні"

Після публікації пропагандистської статті Віктора Медведчука член-кореспондент Академії військових наук РФ Володимир Козін закликав "на сторінках друку та електронних ЗМІ" поділитися ідеями також і колишніх прем'єрів України Миколи Азарова та президента Віктора Януковича.

Related video

Член-кореспондент Академії військових наук РФ Володимир Козін запропонував колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову, голові політради забороненої ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також колишньому президентові України Віктору Януковичу сформувати "уряд у вигнанні". Про це повідомляє Ura.ru.

"Микола Азаров, Віктор Медведчук та Віктор Янукович мають сформувати уряд у вигнанні зі своїх громадян, а не з громадян РФ", — йдеться у публікації.

На думку Козіна, Україна веде "комбіновану українсько-натовську агресію проти РФ", але водночас він визнає, що "вона суверенна країна зі своїм президентом, своєю судовою системою тощо".

Козін вважає, що рішення про створення цього уряду явно затяглося.

Представник російської військової академії наук також вважає, що чинна українська влада — зокрема президент, прем'єр, глави МЗС і Міноборони — нібито налаштувала громадян країни проти себе.

Козін у своїй заяві послався на статтю Віктора Медведчука, а також зазначив, що холодна війна нібито з вини США та НАТО набула небезпечного характеру у глобальних масштабах.

"Віктор Медведчук молодець, що почав висловлюватися публічно, — пояснив російський військовий чиновник. — Він добре знає ситуацію у своїй країні, причини, через які Україна так глибоко впала в американський каньйон".

Він закликав поділитися своїми міркуваннями "на сторінках друку та електронних ЗМІ" і українського прем'єра-втікача Миколу Азарова.

Те саме він радить зробити і колишньому президенту Віктору Януковичу.

"Віктор Янукович міг би більш докладно на сторінках друку або в інтернеті висловлюватися по суті проблем, які стоять зараз перед їхньою батьківщиною", — заявив військовий член-кореспондент, додавши, що хотів би бачити в таких публікаціях більше конкретних пропозицій.

Варто уточнити, що очолює Академію військових наук РФ командувач російських військ в Україні Валерій Герасимов.

Нагадаємо, що співробітники Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 16 січня пояснили, для чого Медведчуку знадобилося писати пропагандистську статтю про Україну. Цей текст, як вважають військові дослідники, може бути частиною інформаційної кампанії для призначення Медведчука "наглядачем" за Україною.

Раніше Фокус повідомляв, що звинувачений у держзраді ексведучий каналу Медведчука виїхав з України до США. Після від'їзду проросійський журналіст записав відео у Нью-Йорку. У своєму зверненні він назвав Україну "ефемерною державою", яка на користь США та РФ "утилізує своїх громадян".