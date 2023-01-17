В РФ Азарову, Медведчуку и Януковичу предлагают создать "правительство Украины в изгнании"

После публикации пропагандистской статьи Виктора Медведчука член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин призвал "на страницах печати и электронных СМИ" поделиться идеями также и бывших премьера Украины Николая Азарова и президента Виктора Януковича.

Related video

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин предложил бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, председателю политсовета запрещенной ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а также бывшему президенту Украины Виктору Януковичу сформировать "правительство в изгнании". Об этом сообщает Ura.ru.

"Николай Азаров, Виктор Медведчук и Виктор Янукович должны сформировать правительство в изгнании из своих граждан, а не из граждан РФ", — говорится в публикации.

По мнению Козина, Украина ведет "комбинированную украинско-натовскую агрессию против РФ", но вместе с тем он признает, что "она суверенная страна со своим президентом, своей судебной системой и т.д".

Козин считает, что решение о создании упомянутого правительства явно затянулось.

Представитель российской военной академии наук также считает, что действующие украинские власти — в том числе президент, премьер, главы МИД и Минобороны — якобы настроили граждан страны против себя.

Козин в своем заявлении сослался на статью Виктора Медведчука, а также отметил, что холодная война якобы по вине США и НАТО приобрела опасный характер в глобальных масштабах.

"Виктор Медведчук молодец, что начал высказываться публично, — пояснил российский военный чиновник. — Он хорошо знает ситуацию в своей стране, причины, по которым Украина так глубоко упала в американский каньон".

Он призвал поделиться своими соображениями "на страницах печати и электронных СМИ" и беглого украинского премьера Николая Азарова.

То же он советует сделать и бывшему президенту Виктору Януковичу.

"Виктор Янукович мог бы более подробно на страницах печати или в интернете высказываться по существу проблем, стоящих в настоящее время перед их родиной", — заявил военный член-корреспондент, добавив, что хотел бы видеть в таких публикациях побольше конкретных предложений.

Стоит уточнить, что возглавляет Академию военных наук РФ командующий российскими войсками в Украине Валерий Герасимов.

Напомним, что сотрудники "Института изучения войны" в своей сводке за 16 января объяснили, для чего Медведчуку понадобилось писать пропагандистскую статью об Украине. Этот текст, как считают военные исследователи, может быть частью информационной кампании для назначения Медведчука "смотрящим" за Украиной.

Ранее Фокус сообщал, что обвиненный в госизмене экс-ведущий канала Медведчука уехал из Украины в США. После отъезда пророссийский журналист записал видео в Нью-Йорке. В своем обращении он назвал Украину "эфемерным государством", которое в интересах США и РФ "утилизирует своих граждан".